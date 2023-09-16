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Болгарські фермери проігнорували зустріч з прем’єр-міністром країни

Болгарські фермери проігнорували зустріч з прем’єр-міністром країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Болгарські фермери проігнорували зустріч з прем’єр-міністром країни Миколою Денковим щодо питання відновлення імпорту українського зерна. Голова уряду очікує, що зустріч все ж таки відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє Radio Bulgaria, пише УНН.

Зазначається, що через кілька годин після категоричної заяви про те, що він “не веде переговорів із терористами”, прем’єр-міністр Микола Денков заявив, що запросить виробників зерна на наступну зустріч, і висловив сподівання, що вони відгукнуться.

Причиною розбіжностей є поновлення імпорту українського зерна, проти якого з понеділка фермери розпочинають масові протести. Представників галузі було запрошено сьогодні на зустріч, але офіційним листом прем’єр-міністру вони відмовилися від участі.

“Проблеми вирішуються не погрозами та протестами, а коли сідаєш за стіл і обговорюєш конкретні цифри, хто що отримав, що втратив і на що розраховує”, — наголосив Микола Денков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині розкритикували рішення Польщі, Угорщини та Словаччини про чергову заборону на імпорт українського зерна

Микола Денков знову заявив, що аграрний сектор отримує надзвичайно серйозні субсидії та допомогу, які було збільшено минулого і цього року додатково на 426 млн левів через війну в Україні.

Нагадаємо

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