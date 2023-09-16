Болгарські фермери проігнорували зустріч з прем’єр-міністром країни

Зазначається, що через кілька годин після категоричної заяви про те, що він “не веде переговорів із терористами”, прем’єр-міністр Микола Денков заявив, що запросить виробників зерна на наступну зустріч, і висловив сподівання, що вони відгукнуться.

Причиною розбіжностей є поновлення імпорту українського зерна, проти якого з понеділка фермери розпочинають масові протести. Представників галузі було запрошено сьогодні на зустріч, але офіційним листом прем’єр-міністру вони відмовилися від участі.

“Проблеми вирішуються не погрозами та протестами, а коли сідаєш за стіл і обговорюєш конкретні цифри, хто що отримав, що втратив і на що розраховує”, — наголосив Микола Денков.

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Микола Денков знову заявив, що аграрний сектор отримує надзвичайно серйозні субсидії та допомогу, які було збільшено минулого і цього року додатково на 426 млн левів через війну в Україні.

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