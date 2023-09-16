У Німеччині розкритикували рішення Польщі, Угорщини та Словаччини про чергову заборону на імпорт українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір розкритикував рішення урядів Польщі, Угорщини та Словаччини щодо продовження заборони на імпорт українського зерна. Про це повідомляє Німецьке радіо, пише УНН.
За його словами, рішення Єврокомісії, щодо зняття обмежень на імпорт українського зерна було правильним. І цей підхід має розповсюджуватися на всі 27 країн-членів Європейського Союзу.
“Решта грає на руку президенту Росії Путіну і ставить під сумнів основні засади внутрішнього ринку”, — додав Оздемір.
Нагадаємо
Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя.
Словаччина та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України попри рішення Єврокомісії.