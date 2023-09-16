Болгарские фермеры проигнорировали встречу с премьер-министром страны

Отмечается, что через несколько часов после категорического заявления о том, что он “не ведет переговоры с террористами”, премьер-министр Николай Денков заявил, что пригласит производителей зерна на следующую встречу, и выразил надежду, что они откликнутся.

Причиной разногласий является возобновление импорта украинского зерна, против которого с понедельника фермеры начинают массовые протесты. Представители отрасли были приглашены сегодня на встречу, но официальным письмом премьер-министру’они отказались от участия.

“Проблемы решаются не угрозами и протестами, а когда садишься за стол и обсуждаешь конкретные цифры, кто что получил, что потерял и на что рассчитывает”, — отметил Николай Денков.

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Николай Денков снова заявил, что аграрный сектор получает чрезвычайно серьезные субсидии и помощь, которые были увеличены в прошлом и этом году дополнительно на 426 млн левов из-за войны в Украине.

Напомним,

Болгария поддержала восстановление украинского агроэкспорта после 15 сентября