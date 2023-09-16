Болгарские фермеры проигнорировали встречу с премьер-министром страны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Болгарские фермеры проигнорировали встречу с премьер-министром страны Николаем Денковым по вопросу возобновления импорта украинского зерна. Глава правительства ожидает, что встреча все же состоится на следующей неделе. Об этом сообщает Radio Bulgaria, пишет УНН.
Отмечается, что через несколько часов после категорического заявления о том, что он “не ведет переговоры с террористами”, премьер-министр Николай Денков заявил, что пригласит производителей зерна на следующую встречу, и выразил надежду, что они откликнутся.
Причиной разногласий является возобновление импорта украинского зерна, против которого с понедельника фермеры начинают массовые протесты. Представители отрасли были приглашены сегодня на встречу, но официальным письмом премьер-министру’они отказались от участия.
“Проблемы решаются не угрозами и протестами, а когда садишься за стол и обсуждаешь конкретные цифры, кто что получил, что потерял и на что рассчитывает”, — отметил Николай Денков.
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Николай Денков снова заявил, что аграрный сектор получает чрезвычайно серьезные субсидии и помощь, которые были увеличены в прошлом и этом году дополнительно на 426 млн левов из-за войны в Украине.
Напомним,
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