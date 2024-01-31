Глава Евросовета перед саммитом: обеспечение соглашения по пересмотру бюджета ЕС с 50 млрд евро для Украины жизненно важно

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил жизненную важность обеспечить соглашение по поводу пересмотра многолетнего бюджета ЕС, предусматривающий 50 млрд евро финансирования для Украины на четыре года. Об этом говорится в письме-приглашении председателя Евросовета лидеров ЕС на саммит 1 февраля, пишет УНН.

Прежде всего соглашение о среднесрочном пересмотре нашего MFF (многолетнего бюджета - ред.). На нашей последней встрече в декабре 26 лидеров твердо поддержали сбалансированные переговорные рамки, что учитывало четкий набор основных приоритетов - поддержка Украины, управление миграцией и ее внешним измерением, поддержка Западных Балкан и наш ответ на стихийные бедствия. Эти рамки для переговоров создают основу для окончательного заключения соглашения на уровне 27 стран. Обеспечение соглашения является жизненно важным для доверия к нам - и не в последнюю очередь для нашего обязательства оказывать твердую поддержку Украине. На нас лежит прямая обязанность найти решение и его выполнение - сказал Мишель.

По его словам, "учитывая обстоятельства, мы также воспользуемся этой возможностью для дальнейшего срочного решения всех аспектов нашей военной помощи Украине". "Это включает поставки боеприпасов в соответствии с нашими выводами Европейского совета от марта 2023 года и корректировки соответствующих инструментов ЕС для более быстрой доставки помощи, дополняя при этом двусторонние усилия. Для достижения этой цели нам необходимо продолжать наши пожертвования, адаптировать заказы и размещать новые, что также будет способствовать развитию нашей европейской оборонной промышленности", - указал председатель Евросовета.

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