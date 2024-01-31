Голова Євроради перед самітом: забезпечення угоди щодо перегляду бюджету ЄС з 50 млрд євро для України життєво важливе

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на життєвій важливості забезпечити угоду з приводу перегляду багаторічного бюджету ЄС, що передбачає 50 млрд євро фінансування для України на чотири роки. Про це йдеться у листі-запрошенні голови Євроради лідерів ЄС на саміт 1 лютого, пише УНН.

Насамперед угода про середньостроковий перегляд нашого MFF (багаторічного бюджету - ред.). На нашій останній зустрічі у грудні 26 лідерів твердо підтримали збалансовані переговорні рамки, що враховувало чіткий набір основних пріоритетів – підтримка України, управління міграцією та її зовнішнім виміром, підтримка Західних Балкан та наша відповідь на стихійні лиха. Ці рамки для переговорів створюють основу для остаточного укладання угоди на рівні 27 країн. Забезпечення угоди є життєво важливим для довіри до нас – і не в останню чергу для нашого зобов'язання надавати тверду підтримку Україні. На нас лежить прямий обов’язок знайти рішення та його виконання - сказав Мішель.

З його слів, "враховуючи обставини, ми також скористаємось цією можливістю для подальшого термінового вирішення всіх аспектів нашої військової допомоги Україні". "Це включає постачання боєприпасів відповідно до наших висновків Європейської ради від березня 2023 року та коригування відповідних інструментів ЄС для більш швидкої доставки допомоги, доповнюючи при цьому двосторонні зусилля. Для досягнення цієї мети нам необхідно продовжувати наші пожертвування, адаптувати замовлення та розміщувати нові, що також сприятиме розвитку нашої європейської оборонної промисловості", - вказав голова Євроради.

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