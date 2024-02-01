Під час протесту у Брюсселі фермери кидали яйця і каміння в Європейський парламент, а також запускали феєрверки

ukenru
29 березня, 19:41 • 45532 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 100510 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117038 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118497 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234473 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157369 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147974 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133588 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121752 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112903 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
83 %
748 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 34105 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26973 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 33086 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 25422 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 21230 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234474 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386266 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441271 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449609 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117038 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130927 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125108 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99140 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108126 перегляди
Актуальне
Під час протесту у Брюсселі фермери кидали яйця і каміння в Європейський парламент, а також запускали феєрверки

Під час протесту у Брюсселі фермери кидали яйця і каміння в Європейський парламент, а також запускали феєрверки

Київ • УНН

 • 25921 перегляди

Фермери в Брюсселі протестують біля Європейського парламенту, підпалюючи багаття, запалюючи феєрверки, кидаючи яйця і каміння,через що сталися сутички з поліцією, яка застосувала водомети і сльозогінний газ.

Фермери в центрі Брюсселя розпалили пожежі, феєрверки та кидають яйцями й камінням у Європейський парламент. Поліція стримує протестувальників, використовуючи шланги для води та сльозогінний газ. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У центрі Брюсселя фермери влаштували протести, під час якого влаштували підпали, запускали феєрверки, кидали яйця та камінням у Європейський парламент. 

Протестувальники, які представляють сільські господарства з різних країн ЄС, спробували прорвати бар'єри перед парламентом, але зустріли опір поліції, яка використовувала водонапорні шланги та сльозогінний газ. Зіткнення також призвели до пошкодження статуї на площі, де фермери паркували трактори.

Image

Лідери протесту висловлюють вимоги до уряду та європейських інституцій з вирішення проблем сільськогосподарського сектору та виходу на зустріч фермерам у питаннях оплати праці та умов праці.

Якщо ви бачите, з якою кількістю людей ми тут сьогодні, і якщо ви бачите, що це по всій Європі, то у нас повинна бути надія. Ми повинні мати надію, що ці люди побачать, що сільське господарство необхідне. Це їжа, ви знаєте

– сказав фермер з Брюсселя Кевін Бертенс.

Глава Європейського парламенту Роберта Метсола, звертаючись до представників сільського господарства, наголосила, що їх проблеми не залишаються не поміченими.

Фермери, які знаходяться надворі. Ми бачимо вас і чуємо вас

– повідомила Роберта Метсола.

Нагадаємо

Протести проходять на фоні саміту ЕС, де серед інших питань обговорювали виділення підтримки Україні. Дії протестувальників спрямовані задля тиску на лідерів Європейського Союзу, щоб ті звернули увагу на проблеми фермерів, пов'язані з податками та зростанням витрат.

Протести фермерів у Болгарії вдалось вгамувати: про що домовились21.09.23, 14:58 • 178235 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
roberta-metsolaРоберта Метсола
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
reutersReuters
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
briusselБрюссель
bolhariiaБолгарія
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92