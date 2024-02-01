Під час протесту у Брюсселі фермери кидали яйця і каміння в Європейський парламент, а також запускали феєрверки
Київ • УНН
Фермери в Брюсселі протестують біля Європейського парламенту, підпалюючи багаття, запалюючи феєрверки, кидаючи яйця і каміння,через що сталися сутички з поліцією, яка застосувала водомети і сльозогінний газ.
Фермери в центрі Брюсселя розпалили пожежі, феєрверки та кидають яйцями й камінням у Європейський парламент. Поліція стримує протестувальників, використовуючи шланги для води та сльозогінний газ. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У центрі Брюсселя фермери влаштували протести, під час якого влаштували підпали, запускали феєрверки, кидали яйця та камінням у Європейський парламент.
Протестувальники, які представляють сільські господарства з різних країн ЄС, спробували прорвати бар'єри перед парламентом, але зустріли опір поліції, яка використовувала водонапорні шланги та сльозогінний газ. Зіткнення також призвели до пошкодження статуї на площі, де фермери паркували трактори.
Лідери протесту висловлюють вимоги до уряду та європейських інституцій з вирішення проблем сільськогосподарського сектору та виходу на зустріч фермерам у питаннях оплати праці та умов праці.
Якщо ви бачите, з якою кількістю людей ми тут сьогодні, і якщо ви бачите, що це по всій Європі, то у нас повинна бути надія. Ми повинні мати надію, що ці люди побачать, що сільське господарство необхідне. Це їжа, ви знаєте
Глава Європейського парламенту Роберта Метсола, звертаючись до представників сільського господарства, наголосила, що їх проблеми не залишаються не поміченими.
Фермери, які знаходяться надворі. Ми бачимо вас і чуємо вас
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Протести проходять на фоні саміту ЕС, де серед інших питань обговорювали виділення підтримки Україні. Дії протестувальників спрямовані задля тиску на лідерів Європейського Союзу, щоб ті звернули увагу на проблеми фермерів, пов'язані з податками та зростанням витрат.
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