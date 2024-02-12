Представители МВФ прибыли в Киев: будут обсуждать вызовы, стоящие перед экономикой Украины

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев 12 февраля, - специалисты организации примут участие в дискуссии на тему экономической политики. В частности будут обсуждаться приоритеты по усилению возможностей Украины. Во встречах примут участие представители власти Украины и другие партнеры, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз миссии Международного валютного фонда.

Детали

Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что представители миссии МВФ 13 февраля будут участвовать в инаугурационном заседании Руководящего Комитета Фонда развития потенциала Украины: на этой встрече будут обсуждаться приоритеты по усилению возможностей Украины.

Команда МВФ также примет 13 февраля участие в инаугурационном заседании Руководящего Комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ. На этой встрече представителей власти Украины, партнеров по развитию и специалистов МВФ будут обсуждаться приоритеты по усилению возможностей Украины и поддержка Международным Валютным Фондом этой важной задачи. - информирует пресс-релиз МВФ.

После этих встреч, как вуазуется, 17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования, поддерживаемой МВФ.

Напомним,

Украина планирует предложить МВФ расширить продажу внутренних облигаций, повысить налоги и сократить расходы, чтобы обеспечить получение средств МВФ, если помощь от США останется заблокированной.

Директор-распорядитель МВФ заявил, что европейские правительства должны быть более устойчивыми к требованиям увеличить финансовую поддержкуу протестующих фермеров.