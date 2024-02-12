Місія МВФ розпочне переговори щодо третього перегляду програми для України 17 лютого у Варшаві - НБУ

Команда МВФ сьогодні у Києві поговорила з керівництвом Нацбанку та іншими посадовцями, а вже 17 лютого місія Фонду розпочне дискусії з представниками української влади у Варшаві в контексті третього перегляду програми МВФ для України, повідомили у НБУ у понеділок, пише УНН.

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Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочала в Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами.

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"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що постають перед економікою України", - повідомили у НБУ.

Сьогодні представники Фонду, як вказано, поспілкувалися з головою Національного банку Андрієм Пишним, його першим заступником Катериною Рожковою та заступниками Сергієм Ніколайчуком, Юрієм Гелетієм, Олексієм Шабаном та Ярославом Матузкою.

17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві в контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ. Під час третього перегляду обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику