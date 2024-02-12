Місія МВФ розпочне переговори щодо третього перегляду програми для України 17 лютого у Варшаві - НБУ
Київ • УНН
Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан розпочала зустрічі в Києві з представниками української влади для обговорення економічних викликів, що стоять перед Україною, а вже 17 лютого місія МВФ розпочне переговори щодо третього перегляду програми для України у Варшаві
Команда МВФ сьогодні у Києві поговорила з керівництвом Нацбанку та іншими посадовцями, а вже 17 лютого місія Фонду розпочне дискусії з представниками української влади у Варшаві в контексті третього перегляду програми МВФ для України, повідомили у НБУ у понеділок, пише УНН.
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Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочала в Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами.
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"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що постають перед економікою України", - повідомили у НБУ.
Сьогодні представники Фонду, як вказано, поспілкувалися з головою Національного банку Андрієм Пишним, його першим заступником Катериною Рожковою та заступниками Сергієм Ніколайчуком, Юрієм Гелетієм, Олексієм Шабаном та Ярославом Матузкою.
17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві в контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ. Під час третього перегляду обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику
Як зазначили у НБУ, ідеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання.
Зі сфери компетенції Національного банку у фокусі зустрічей, як повідомляється, перебуватимуть, зокрема, такі питання: ситуація у фінансовому секторі країни, стан банківської системи, подальша реалізація Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, пріоритети курсової та монетарної політики. А також питання подальшої активізації внутрішніх каналів фінансування державного бюджету України, які разом із міжнародною фінансовою допомогою дадуть змогу забезпечити потреби України.
"Як і у випадку попередніх двох переглядів, ми підготувалися дуже ретельно. Підсумки 2023 року чітко продемонстрували нашу спроможність у виконанні свого мандата та забезпеченні руху за програмою з МВФ. Завдання поточного року точно не будуть легшими, однак ми дуже прагматично підходимо до процесу оцінки ризиків", – відзначив голова НБУ Андрій Пишний.
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