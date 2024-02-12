Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  231420 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  286244 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  245909 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  287520 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  316233 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  249219 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208342 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ

Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан начала встречи в Киеве с представителями украинской власти для обсуждения экономических вызовов, стоящих перед Украиной, а уже 17 февраля миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины в Варшаве.

Экономика •   •  6731 просмотра
Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ

Масштабный пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений Швеции

В недостроенной секции аквапарка парка развлечений в Гетеборге, Швеция, произошел пожар, в результате которого сгорели водные горки и сооружения.

Новости Мира •   •  5968 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений Швеции

Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка

Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.

Культура •   •  7159 просмотра
Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка

Украина и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и распределенной генерации

Украина и Чехия обсудили расширение сотрудничества в таких энергетических проектах, как распределенная генерация, объекты возобновляемой энергетики и "умные" сети.

Экономика •   •  8678 просмотра
Украина и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и распределенной генерации

ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде

Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Политика •   •  18860 просмотра
ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде

Застенок в Гостомеле: оккупанты держали людей в морозильной камере столовой ГП "Антонов"

российские солдаты удерживали и пытали гражданских лиц в морозильной камере столовой аэропорта в Гостомеле.

Война •   •  20022 просмотра
Застенок в Гостомеле: оккупанты держали людей в морозильной камере столовой ГП "Антонов"

На давление со стороны активиста-уклониста Шабунина отреагируют в ВАКС - СМИ

Собрание судей ВАКС рассмотрит вопрос реагирования на попытки активиста Виталия Шабунина повлиять на суд из-за публичной критики решений судьи.

Политика •   •  19450 просмотра
На давление со стороны активиста-уклониста Шабунина отреагируют в ВАКС - СМИ

Чиновники ЕС не успевают проверять компании, имеющие китайские субсидии и составляющие нечестную конкуренцию европейцам

Количество сделок, которые чиновники Еврокомиссии должны проверять согласно новым правилам, ограничивающим деятельность компаний, получающих государственные субсидии, выросло до 50, тогда как изначально ожидалось, что они будут проверять только 30 сделок в год.

Экономика •   •  17069 просмотра
Чиновники ЕС не успевают проверять компании, имеющие китайские субсидии и составляющие нечестную конкуренцию европейцам

У нас нет времени, нужно укрепить оборонную промышленность - Туск прокомментировал угрозу Трампа в адрес НАТО

Туск подчеркнул важность укрепления европейских оборонных возможностей в ответ на комментарии Трампа о поощрении российской агрессии против союзников по НАТО.

Политика •   •  16244 просмотра
У нас нет времени, нужно укрепить оборонную промышленность - Туск прокомментировал угрозу Трампа в адрес НАТО

Австрия ищет пути покончить с контрактом на импорт российского газа - министр энергетики

Австрия стремится разорвать долгосрочный контракт на импорт российского газа от "газпрома" на фоне высокой зависимости страны от импорта российских энергоносителей после вторжения в Украину.

Экономика •   •  14354 просмотра
Австрия ищет пути покончить с контрактом на импорт российского газа - министр энергетики