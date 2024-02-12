Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ

Команда МВФ сегодня в Киеве поговорила с руководством Нацбанка и другими должностными лицами, а уже 17 февраля миссия Фонда начнет дискуссии с представителями украинской власти в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы МВФ для Украины, сообщили в НБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начала в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами.

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"Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины", - сообщили в НБУ.

Сегодня представители Фонда, как указано, пообщались с главой Национального банка Андреем Пышным, его первым заместителем Екатериной Рожковой и заместителями Сергеем Николайчуком, Юрием Гелетием, Алексеем Шабаном и Ярославом Матузкой.

17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования, поддерживаемой МВФ. Во время третьего пересмотра будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике - сообщили в Нацбанке.

Как отметили в НБУ, речь идет, в частности, о мерах в сферах налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечения финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.

Из сферы компетенции Национального банка в фокусе встреч, как сообщается, будут находиться, в частности, такие вопросы: ситуация в финансовом секторе страны, состояние банковской системы, дальнейшая реализация Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию, приоритеты курсовой и монетарной политики. А также вопросы дальнейшей активизации внутренних каналов финансирования государственного бюджета Украины, которые вместе с международной финансовой помощью позволят обеспечить потребности Украины.

"Как и в случае предыдущих двух пересмотров, мы подготовились очень тщательно. Итоги 2023 года четко продемонстрировали нашу способность в выполнении своего мандата и обеспечении движения по программе с МВФ. Задачи текущего года точно не будут легче, однако мы очень прагматично подходим к процессу оценки рисков", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

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