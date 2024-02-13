Свириденко обсудила с миссией МВФ реформы экономики и привлечение частных инвестиций в Украину
Миссия МВФ в Украине встретилась с Министром экономики Юлией Свириденко, чтобы обсудить выполнение Украиной обязательств по экономической программе и привлечение частных инвестиций при поддержке международных партнеров.
Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам
Министерство иностранных дел Чехии предлагает продлить запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.
"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве
В занятой российским оккупантам части Мангушского района Мариупольского района прогремел мощный взрыв, сообщил советник городского головы.
Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода
В ночь на 13 февраля жители московских районов Капотня, Марьино и Братеево наблюдали в небе огненное зарево в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".
рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк
россия может иметь до 60 крылатых ракет "Калибр", готовых к запуску с кораблей и баз в Черном море, сообщила спикер украинского военного ведомства.
Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области
Прокуратура начала расследование по факту обстрелов Днепропетровской области российскими войсками. В том числе обстрела Никополя, в результате которого погиб 64-летний мирный житель.
Армия рф обстреляла центр Волчанска: попали в рынок, есть погибшая и раненая
61-летняя женщина погибла и еще одна 50-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли из артиллерии центральную часть города Волчанск Харьковской области, Украина, попав в местный рынок.
Потребление электричества на низком для зимы уровне, без света более 350 населенных пунктов - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине остается низким в зимний период, есть отключения более 350 населенных пунктов.
В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня
За 3 дня украинские врачи провели 8 трансплантаций, в частности сердца, печени и двух почек, спасая нескольких пациентов, которые годами ждали донорские органы.
Шпионил за самолетами и ПВО: на Киевщине задержали 18-летнего российского агента
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 18-летнего киевлянина, который был дистанционно завербован российской разведкой для шпионажа за украинскими самолетами, снимая квартиру вблизи аэродрома.