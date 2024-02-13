Свириденко обсудила с миссией МВФ реформы экономики и привлечение частных инвестиций в Украину

Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ в Украине во главе с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Умой Рамакришнан. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики, пишет УНН.

Детали

Стороны обсудили состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике, а также о том, как более эффективно синхронизировать рекомендации и предложения всех международных партнеров для ускорения привлечения частных инвестиций в украинскую экономику.

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На встрече также присутствовали руководитель Миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, его заместитель Сана Надим, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, а также постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян и заместитель Министра экономики Украины Владимир Кузьо.

Свириденко подчеркнула, что одной из ключевых задач правительства сейчас является привлечение частных инвестиций для восстановления Украины. В частности, у Киева уже есть несколько программ, которые однако нуждаются в синхронизации для повышения эффективности.

Правительство разработало программу действий на этот год, которая включает в себя 11 ключевых приоритетных направлений развития экономики и определяются финальные условия четырехлетней программы Ukraine Facility от Евросоюза. Вместе с этим мы учитываем бенчмарки МВФ и рекомендации Европейской комиссии, наработки со Всемирным банком и ОЭСР. То есть для ускорения процесса привлечения инвестиций в Украину и восстановления экономики, мы должны синхронизироваться со всеми международными партнерами - резюмировала Юлия Свириденко.

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Дополнение

Кроме того, министр экономики Украины рассказала партнерам о ключевых направлениях взаимодействия с МВФ, среди которых: Ukraine Facility, программу доступного кредитования 5-7-9%, программу реформы корпоративного управления, подходы к управлению публичными инвестициями и оценку потребностей частного сектора RDNA-3.

В сотрудничестве с партнерами для нас существует два приоритета. Первый - это обеспечение макрофинансовой стабильности, второй - поддержка и развитие частного сектора экономики. Мы стремимся стимулировать восстановление Украины и профессиональная экспертиза миссии МВФ помогает найти нужные решения - уверена Свириденко.

Напомним

Сегодня, 12 февраля, миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями и партнерами экономические вызовы и приоритеты для усиления способности Украины.

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