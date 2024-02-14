В правительстве обозначили основные задачи координационной платформы доноров на 2024 год

Одна из основных задач Многосторонней донорской координационной платформы на 2024 год - поддержка финансовой стабильности Украины путем прямой бюджетной помощи. Потребности во внешнем финансировании на этот год составляют 37 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания руководящего комитета Платформы 14 февраля, передает УНН.

Наши потребности во внешнем финансировании на этот год составляют 37 миллиардов долларов. Мы рассчитываем на бюджетную поддержку со стороны ЕС по программе Ukraine Facility и со стороны США. Мы также ожидаем третий успешный пересмотр программы МВФ для Украины и поддержку Фонда в этом году - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль выразил надежду, что партнеры Украины и участники Платформы помогут закрыть финансовый дефицит в этом году.

По его словам, вторая цель Платформы на 2024 год - реализация принципа "Россия должна заплатить".

"Необходимо усилить усилия и синхронизировать действия для возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины и усиления ее экономического развития", - подчеркнул премьер-министр.

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Он сообщил, что 15 февраля вместе со Всемирным банком Украина представит обновленную оценку нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA3). За год цифра потребностей на восстановление нашей страны, по его словам, выросла более чем на 75 млрд долларов.

Это очень большая сумма и без конфискации российских активов будет чрезвычайно сложно закрыть эти потребности в последующие годы - заметил Шмыгаль.

Задача номер три на этот год - продолжить расширение Платформы благодаря привлечению новых членов. Глава Правительства отметил, что нужно также улучшать координацию путем усиления роли Секретариата Платформы в Киеве. Он отметил, что принцип "объединены в защите - объединены в восстановлении" должен быть отражен в составе Платформы.

"Четвертая задача - экономическое развитие Украины и привлечение инвестиций от частного сектора. Должны создать Бизнес-консультативный совет и обеспечить условия для его эффективной работы", - отметил Шмыгаль.

Со своей стороны правительство Украины во время заседания Платформы представило матрицу реформ, разработанную совместно со Всемирным банком и содержащую детальный обзор условий и рекомендаций партнеров в ключевых секторах.

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"Мы намерены использовать эту матрицу как инструмент для управления процессом внедрения реформ. Мы выполняли и будем выполнять свои обязательства. Украина меняется уже сейчас. Это основа для улучшения бизнес-климата и соответственно устойчивого экономического роста", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль поблагодарил все страны, которые присоединились к Многосторонней донорской координационной платформе. В частности поздравил новых участников: Норвегию, Нидерланды, Швецию и Южную Корею.

Как сообщил глава правительства, в 2023 году удалось мобилизовать 42,5 миллиарда долларов внешней финансовой помощи. Вместе с другими комплексными мерами это позволило сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность Украины.