Кубраков встретился с представителями трех международных банков, которые хотят инвестировать в восстановление Украины

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков встретился с представителями международных банков по финансированию проектов восстановления Украины. Речь идет о Банке развития Совета Европы, Всемирном банке, Европейском инвестиционном банке. Об этом сообщили в профильном ведомстве, передает УНН.

Детали

Во время встреч поднимались вопросы финансирования приоритетных проектов восстановления - жилья, критической и социальной инфраструктуры, привлечения инвестиций в развитие украинской экономики, модернизация транспортного сектора.

Проекты с Банком развития Совета Европы

Рассматривают несколько совместных проектов, направленных на восстановление жилья. Банк одобрительно оценил эту программу, подчеркнув ее антикоррупционную составляющую. Банк планирует профинансировать 100 миллионов евро с возможностью увеличения. Также в планах 2 дополнительных проекта: ремонт многоквартирных домов и доступная ипотека для ВПЛ.

Проекты со Всемирным банком

Речь идет о восстановлении жилья, а также модернизации транспортной инфраструктуры.

В прошлом году при поддержке Всемирного банка запустили программу еВідновлення и фактически 40 тысяч украинцев уже получили государственную денежную помощь на ремонты в домах, пострадавших от российской агрессии. Уверен, что в этом году финансирование проекта будет продолжено отметил Кубраков.

В фокусе также продолжение проекта RELINK для транспортного сектора. Он предусматривает модернизацию сети автомобильных дорог и железной дороги и портов.

Проекты с Европейским инвестиционный банк

Министерство имеет 13 совместных проектов на разных стадиях реализации. Речь идет о проектах Агентства восстановления, Укрзализныци, Укрпочты, а также отдельные проекты, направленные на развитие водоснабжения на Николаевщине, восстановление объектов социальной инфраструктуры, муниципальный транспорт.

Также ожидают согласования двух проектных предложений: UKRAINE RECOVERY III - восстановление учреждений образования, здравоохранения, объектов критической инфраструктуры и UKRAINE WATER RECOVERY - обеспечение населения регионов Украины достаточным количеством качественной питьевой воды и надлежащим водоотводом.

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