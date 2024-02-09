Правительство разработало законопроект о компенсации разницы в тарифах: Кубраков сообщил детали

В правительстве подготовили новый законопроект о компенсации разницы в тарифах - за тепло и поставку горячей воды, которые согласно мораторию запрещено повышать, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в пятницу, пишет УНН.

На сегодня среди населения и предприятий ТКЭ есть существенная доля долгов. Уже есть разработанный законопроект №10383, о предоставлении компенсации разницы в тарифах. Им предусмотрена компенсация за тепло и снабжение горячей воды, тарифы на которые согласно мораторию запрещено повышать - сообщил Кубраков в Facebook.

По его словам, предусмотренную законом субвенцию можно будет потратить для погашения долга за потребленный природный газ. Ее сумма зависит не напрямую от объема долга, а именно от разницы между тарифами.

Согласно сообщению на сайте парламента, сейчас соответствующий законопроект прорабатывается в комитете. Предлагается выделить громадам более 10 млрд грн из бюджета на компенсацию разницы в тарифах.

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