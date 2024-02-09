Уряд розробив законопроект про компенсацію різниці в тарифах: Кубраков повідомив деталі

В уряді підготували новий законопроект щодо компенсації різниці в тарифах - за тепло та постачання гарячої води, які згідно з мораторієм заборонено підвищувати, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у п'ятницю, пише УНН.

На сьогодні серед населення і підприємств ТКЕ є суттєва частка боргів. Уже маємо розроблений законопроєкт №10383, щодо надання компенсації різниці в тарифах. Ним передбачено компенсацію за тепло та постачання гарячої води, тарифи на які згідно з мораторієм заборонено підвищувати - повідомив Кубраков у Facebook.

З його слів, передбачену законом субвенцію можна буде витрати для погашення боргу за спожитий природний газ. Її сума залежить не напряму від обсягу боргу, а саме від різниці між тарифами.

Згідно з повідомленням на сайті парламенту, наразі відповідний законопроект опрацьовується в комітеті. Пропонується виділити громадам понад 10 млрд грн із бюджету на компенсацію різниці в тарифах.

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