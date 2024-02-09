Уряд розробив законопроект про компенсацію різниці в тарифах: Кубраков повідомив деталі
Київ • УНН
Уряд підготував законопроект про компенсацію теплопостачальним підприємствам різниці між фактичними витратами та регульованими тарифами у зв'язку з мораторієм на підвищення тарифів.
В уряді підготували новий законопроект щодо компенсації різниці в тарифах - за тепло та постачання гарячої води, які згідно з мораторієм заборонено підвищувати, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у п'ятницю, пише УНН.
На сьогодні серед населення і підприємств ТКЕ є суттєва частка боргів. Уже маємо розроблений законопроєкт №10383, щодо надання компенсації різниці в тарифах. Ним передбачено компенсацію за тепло та постачання гарячої води, тарифи на які згідно з мораторієм заборонено підвищувати
З його слів, передбачену законом субвенцію можна буде витрати для погашення боргу за спожитий природний газ. Її сума залежить не напряму від обсягу боргу, а саме від різниці між тарифами.
Згідно з повідомленням на сайті парламенту, наразі відповідний законопроект опрацьовується в комітеті. Пропонується виділити громадам понад 10 млрд грн із бюджету на компенсацію різниці в тарифах.
Тариф на електроенергію для українців наразі не змінюють - Шмигаль30.01.24, 13:52 • 33234 перегляди