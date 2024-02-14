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Кубраков зустрівся з представниками трьох міжнародних банків, які хочуть інвестувати у відновлення України

Кубраков зустрівся з представниками трьох міжнародних банків, які хочуть інвестувати у відновлення України

Київ • УНН

 • 33549 перегляди

Міністр Кубраков зустрівся з представниками Банку розвитку Ради Європи, Світового банку та Європейського інвестиційного банку, щоб обговорити питання фінансування проектів з відновлення житла, інфраструктури та транспорту в Україні.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зустрівся з представниками міжнародних банків щодо фінансування проєктів відновлення України. Йдеться про Банк розвитку Ради Європи, Світовий банк, Європейський Інвестиційний банк. Про це повідомили у профільному відомстві, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічей порушували питання фінансування пріоритетних проєктів відновлення – житла, критичної та соціальної інфраструктури, залучення інвестицій у розвиток української економіки, модернізація транспортного сектору.

Проєкти із Банком розвитку Ради Європи

Розглядають декілька спільних проектів, спрямованих на відновлення житла. Банк схвально оцінив цю програму, підкресливши її антикорупційну складову. Банк планує профінансувати 100 мільйонів євро з можливістю збільшення. Також в планах 2 додаткові проекти: ремонт багатоквартирних будинків та доступна іпотека для ВПО.

Проєкти зі Світовим банком

Йдеться про відновлення житла, а також модернізацію транспортної інфраструктури.

Минулого року за підтримки Світового банку запустили програму єВідновлення і фактично 40 тисяч українців вже отримали державну грошову допомогу на ремонти у будинках, що постраждали від російської агресії. Впевнений, що цього року фінансування проєкту буде продовжено

відзначив Кубраков.

У фокусі також продовження проекту RELINK для транспортного сектору. Він передбачає модернізацію мережі автомобільних доріг та залізниці та портів.

Проєкти з Європейським інвестиційний банк

Міністерство має 13 спільних проектів на різних стадіях реалізації. Йдеться про проекти Агентства відновлення, Укрзалізниці, Укрпошти, а також окремі проекти, спрямовані на розвиток водопостачання на Миколаївщині, відновлення обʼєктів соціальної інфраструктури, муніципальний транспорт.

Також очікують погодження двох проєктних пропозицій: UKRAINE RECOVERY III – відновлення закладів освіти, охорони здоров'я, об'єктів критичної інфраструктури та UKRAINE WATER RECOVERY – забезпечення населення регіонів України достатньою кількістю якісної питної води та належним водовідведенням.

Уряд розробив законопроект про компенсацію різниці в тарифах: Кубраков повідомив деталі09.02.24, 15:45 • 24465 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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