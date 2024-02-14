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Відбудова енергосектору України: в уряді планують велику програму із залученням найширших кіл міжнародних інвесторів

Відбудова енергосектору України: в уряді планують велику програму із залученням найширших кіл міжнародних інвесторів

Київ • УНН

 • 28924 перегляди

Уряд планує масштабну програму з відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України за сучасними технологіями із залученням міжнародних інвесторів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час "Діалогу уряду та промисловості" у Парижі наголосив, що у проектах відбудови української енергетичної інфраструктури, яку було пошкоджено або зруйновано, мають впроваджуватися найсучасніші енерготехнології. Велика програма модернізації українського енергосектору передбачає можливість залучення найширших кіл бізнесу, передає УНН.

Деталі

У межах заходів, організованих до 50-річчя Міжнародного енергетичного агентства у Парижі, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що в уряді планують велику програму відбудови. Зокрема посадовець підкреслив, що Україна зацікавлена у залученні якнайширшого кола міжнародних інвесторів для відбудови енергетичного сектору.  

Ми вже працюємо над проектами з відбудови енергосектору. Це буде не просто відновлення об’єктів за старими технологіями, наша мета – їх модернізація і відбудова із впровадженням найсучасніших енерготехнологій

- зазначив міністр.

Також голова міністерства енергетики згадав, що минулого року було ухвалено Енергетичну стратегію України, яка визначає ключові напрямки розвитку енергетики: децентралізація генерації, розбудова потужностей відновлюваної та атомної енергетики.

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Комісаром ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, щоб обговорити подальшу інтеграцію енергетичних ринків України до ЄС та збільшення експорту електроенергії з України, а також виділення ЄС 10 млн євро на підтримку теплової генерації в Україні.

В уряді окреслили основні завдання координаційної платформи донорів на 2024 рік14.02.24, 17:30 • 26400 переглядiв

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