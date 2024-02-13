Уздовж лінії фронту на Донеччині збудовано сотні кілометрів нових укріплень - Шмигаль

На Донеччині збудовано сотні кілометрів нових укріплень вздовж всієї лінії фронту. І темп будівництва постійно зростає. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні особисто з головою Донецької обласної військової адміністрації Вадимом Філашкіним проінспектували хід зведення фортифікацій та інженерних загороджень на Донеччині. Інтенсивні роботи тривають ще з минулого року. Наразі збудовано сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж всієї лінії фронту. І темп будівництва постійно зростає

Він зазначив, що у цьому контексті окремий напрям роботи — це залучення інженерної техніки від партнерів. Він зазначив, що надання техніки обговорювалося на нарадах за участю представників Міністерством закордонних справ.

- Це машини для земляних робіт та усунення перешкод, машини для знешкодження мін і вибухових речовин, ремонтно-евакуаційні машини, придатні для роботи на лінії фронту вантажні авто, тягачі та багато іншої інженерної техніки, яких потребує Україна. Працюємо над тим, щоб цих допоміжних засобів було достатньо