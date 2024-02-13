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Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль

Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 15:56  •  11212 просмотра

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Украина усиливает строительство фортификационных сооружений вдоль всей линии фронта. Премьер-министр сообщил, что вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых фортификационных сооружений.

В Донецкой области построены сотни километров новых укреплений вдоль всей линии фронта. И темп строительства постоянно растет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня лично с председателем Донецкой областной военной администрации Вадимом Филашкиным проинспектировали ход возведения фортификаций и инженерных заграждений в Донецкой области. Интенсивные работы продолжаются еще с прошлого года. Сейчас построены сотни километров новых укреплений уже вдоль всей линии фронта. И темп строительства постоянно растет

- рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в этом контексте отдельное направление работы - это привлечение инженерной техники от партнеров. Он отметил, что предоставление техники обсуждалось на совещаниях с участием представителей Министерством иностранных дел.

- Это машины для земляных работ и устранения препятствий, машины для обезвреживания мин и взрывчатых веществ, ремонтно-эвакуационные машины, пригодные для работы на линии фронта грузовые авто, тягачи и много другой инженерной техники, в которых нуждается Украина. Работаем над тем, чтобы этих вспомогательных средств было достаточно

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Чиновники провели заседание Кабмина на Востоке. Среди главных приоритетов государства на 2024 год - это защита государства от российских оккупантов и усиление армии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
donetskДонецк
Уздовж лінії фронту на Донеччині збудовано сотні кілометрів нових укріплень - Шмигаль
Hundreds of kilometers of new fortifications built along the frontline in Donetsk region - Shmyhal
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