Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль

В Донецкой области построены сотни километров новых укреплений вдоль всей линии фронта. И темп строительства постоянно растет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня лично с председателем Донецкой областной военной администрации Вадимом Филашкиным проинспектировали ход возведения фортификаций и инженерных заграждений в Донецкой области. Интенсивные работы продолжаются еще с прошлого года. Сейчас построены сотни километров новых укреплений уже вдоль всей линии фронта. И темп строительства постоянно растет - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в этом контексте отдельное направление работы - это привлечение инженерной техники от партнеров. Он отметил, что предоставление техники обсуждалось на совещаниях с участием представителей Министерством иностранных дел.

- Это машины для земляных работ и устранения препятствий, машины для обезвреживания мин и взрывчатых веществ, ремонтно-эвакуационные машины, пригодные для работы на линии фронта грузовые авто, тягачи и много другой инженерной техники, в которых нуждается Украина. Работаем над тем, чтобы этих вспомогательных средств было достаточно - сказал Шмыгаль.

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Чиновники провели заседание Кабмина на Востоке. Среди главных приоритетов государства на 2024 год - это защита государства от российских оккупантов и усиление армии.