Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях - Шмыгаль
Киев • УНН
Украинское правительство выделяет 2,5 млрд грн на строительство укрытий в учебных заведениях и 1,5 млрд грн на разработку программы "Новая украинская школа".
Кабинет министров Украины выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях и 1,5 млрд грн на развитие Новой украинской школы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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По его словам, на развитие НУШ - Новой украинской школы, правительство выделяет 1,5 млрд грн. Он отметил, что образование - это пятый приоритет Плана Правительства на 2024, который был сегодня утвержден Кабмином.
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Дополнение
С октября 2023 года можно лично следить за ремонтом укрытий по всей Украине. Сейчас в фонде защитных сооружений гражданской защиты Украины, как сообщается, насчитывается 61 328 функционирующих укрытий различного типа, значительная часть которых - в ненадлежащем состоянии.
Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль13 февраля 2024, 15:56 • 22134 просмотра
Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях - Шмыгаль
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