Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях - Шмыгаль

Кабинет министров Украины выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях и 1,5 млрд грн на развитие Новой украинской школы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Выделяем 2,5 млрд грн на обустройство укрытий. В четырехстах учебных заведениях начнет работать служба образовательной безопасности - сообщил Шмыгаль.

По его словам, на развитие НУШ - Новой украинской школы, правительство выделяет 1,5 млрд грн. Он отметил, что образование - это пятый приоритет Плана Правительства на 2024, который был сегодня утвержден Кабмином.

Обновляем профессионально-техническое образование. В планах запустить 80 учебно-практических центров для подготовки специалистов, которые будут востребованы на рынке труда и иметь современные отраслевые знания - отметил Шмыгаль.

Дополнение

С октября 2023 года можно лично следить за ремонтом укрытий по всей Украине. Сейчас в фонде защитных сооружений гражданской защиты Украины, как сообщается, насчитывается 61 328 функционирующих укрытий различного типа, значительная часть которых - в ненадлежащем состоянии.

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