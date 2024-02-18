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Обличчя російських терактів: Українські медики привезли розстріляну швидку до Великої Британії

Обличчя російських терактів: Українські медики привезли розстріляну швидку до Великої Британії

Київ • УНН

 • 32247 перегляди

Українські медики привезли пошкоджену карету швидкої допомоги з Харкова до Лондона, щоб продемонструвати світові наслідки російських атак на автомобілі швидкої допомоги в Україні.

Українські фронтові медики привезли до Лондона розстріляну швидку з Харкова, щоб продемонструвати світові російський характер ведення війни. Про це повідомляє UNITED24, передає УНН.

Деталі

У центрі Лондона з'явилася розстріляна швидка, яку привезли українські фронтові медичні працівники з Харкова, щоб показати світові наслідки терористичних атак рф у ході війни.

3а інформацією, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну майже 500 автомобілів швидкої допомоги були пошкоджені, знищені або захоплені російськими військами.

Додамо

Завдяки підтримці кожного донора та партнера UNITED24, організація придбала 101 реанімобіль, який зараз щодня рятує життя.

198,8 мільйонів гривень буде виділено з рахунку UNITED24 для задоволення потреб охорони здоров’я17.02.24, 06:42 • 29243 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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