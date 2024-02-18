Обличчя російських терактів: Українські медики привезли розстріляну швидку до Великої Британії
Київ • УНН
Українські медики привезли пошкоджену карету швидкої допомоги з Харкова до Лондона, щоб продемонструвати світові наслідки російських атак на автомобілі швидкої допомоги в Україні.
Українські фронтові медики привезли до Лондона розстріляну швидку з Харкова, щоб продемонструвати світові російський характер ведення війни. Про це повідомляє UNITED24, передає УНН.
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У центрі Лондона з'явилася розстріляна швидка, яку привезли українські фронтові медичні працівники з Харкова, щоб показати світові наслідки терористичних атак рф у ході війни.
3а інформацією, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну майже 500 автомобілів швидкої допомоги були пошкоджені, знищені або захоплені російськими військами.
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