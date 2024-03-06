рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова

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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  168151 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  188029 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  167044 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  163139 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  158303 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  244279 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292677 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова

Прокремлевские СМИ ложно сообщали об эвакуации государственных учреждений и вывозе архивов из Харькова.

Война •   •  5142 просмотра
рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова

Израиль отклонил конвой продовольственной помощи в северную Газу

Израиль отклонил конвой продовольственной помощи, направлявшийся на север Газы.

Общество •   •  5966 просмотра
Израиль отклонил конвой продовольственной помощи в северную Газу

Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец

Уполномоченный по правам человека сообщил, что некоторым военнослужащим не выплачивают гарантированные государством средства за ранения, приведя пример военнослужащего, которому полагалось дополнительное вознаграждение за отпуск по состоянию здоровья, но он не получил его, пока не вмешался Уполномоченный по правам человека.

Общество •   •  11638 просмотра
Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец

6 марта: День борьбы с плохим обслуживанием, День без домашних заданий

Сегодня во всем мире проходят различные мероприятия, посвященные борьбе с некачественным обслуживанием клиентов и поощрению к его улучшению.

УНН Lite •   •  8252 просмотра
6 марта: День борьбы с плохим обслуживанием, День без домашних заданий

В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве

В результате взрыва на российской теплоэлектростанции в туве пострадали 18 человек.

Общество •   •  11679 просмотра
В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве

Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов

Таиланд рассматривает возможность ограничения экспорта манго из-за жалоб местных жителей на то, что российские туристы вывозят слишком много фруктов за пределы страны.

Общество •   •  14151 просмотра
Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов

Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС

На заседании Совета управляющих МАГАТЭ министр энергетики Украины и генеральный директор МАГАТЭ обсудили результаты визита главы МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию и меры, принятые для обеспечения ее безопасности, а также обеспокоенность в связи с военными действиями, происходящими поблизости.

Война •   •  19426 просмотра
Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС

В Киеве патрульные задержали женщину с 3 пакетами наркотиков

Сотрудники полиции Оболонского района задержали женщину за три пакета с подозрительными наркотиками и еще из-за хранения 200 граммов запрещенных веществ дома.

Криминал и ЧП •   •  12573 просмотра
В Киеве патрульные задержали женщину с 3 пакетами наркотиков

США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС

США пересмотрели проект резолюции ООН, который связывает поддержку 6-недельного прекращения огня в Газе. Америка требует освобождения всех заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

Война •   •  20628 просмотра
США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС

российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине

Вследствие российской агрессии было повреждено 945 объектов культурного наследия Украины, из них 128 - национального значения.

Война •   •  17353 просмотра
российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине