рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова

росСМИ распространяют "новость" о Харькове, из которого эвакуируют госучреждения, вывозят архивы и экспонаты. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Прокремлевские СМИ распространяют информация о якобы эвакуации государственных учреждений из города Харькова, а также вывозе архивов и экспонатов из-за угрозы прихода российских войск.

Однако на официальных страницах местной ОГА и горсовета Харькова заявлений о какой-либо эвакуации не найдено. Также в каналах коммуникации высшего руководства страны подобной информации нет.

Таким образом, информация об эвакуации и вывозе архивов и экспонатов из Харькова является безосновательной и опровергнутой.

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