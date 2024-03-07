российская дезинформация утверждает, что Украина планирует депортировать харьковчан - SPRAVDI

рф распространяет ложную информацию, что Украина готовится к депортации жителей Харькова перед ожидаемой обороной города. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

российская соцсеть "вконтакте" распространяет ложную информацию о том, что Украина объявила депортацию жителей Харькова, готовя город к обороне.

Однако украинские власти никогда не объявляли депортацию граждан.

Вместо этого, с осени 2022 года продолжается эвакуация гражданских, прежде всего детей, из самых опасных зон Харьковщины.

Также на сегодняшний день председатель Харьковской ОГА, Олег Синегубов, объявил об эвакуации 161 ребенка из самых опасных громад Купянского района. Однако в самом Харькове принудительной эвакуации не планируется.

Следовательно, эти дезинформационные утечки - манипуляция со стороны российских источников, направленная на распространение паники среди жителей города.

Напомним

Ранее прокремлевские СМИ распространяли информация о якобы эвакуации государственных учреждений из города Харькова, а также вывозе архивов и экспонатов из-за угрозы прихода российских войск.

рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова