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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МКИП рассказали как реализуется Стратегия информационной безопасности, и обозначили основные приоритеты работы

В МКИП рассказали как реализуется Стратегия информационной безопасности, и обозначили основные приоритеты работы

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 22:10  •  5963 просмотра

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В Министерстве культуры обсудили состояние реализации Стратегии информационной безопасности, противодействие российской дезинформации и пропаганде, информирование граждан на деоккупированных территориях и построение эффективной системы стратегических коммуникаций для защиты информационного пространства Украины.

8 марта в Минкульте провели совещание по выполнению Стратегии информационной безопасности. Заседание возглавил заместитель Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко. О ходе этого заседания отчитались в пресс-службе культурного ведомства,  передает УНН.

Детали

В Министерстве информационной политики отметили, что россияне пропаганда тратят значительные ресурсы для целенаправленного создания фейковых новостей, историй, веб-ресурсов, пропагандистских аккаунтов в социальных сетях и насыщать ими Интернет. Среди вызовов также Telegram каналы, которые обычно анонимны и не несут ответственности за свои публикации. В ведомстве заявили, что с недавних пор дезинформацию и массовое распространение пропаганды россияне генерируют еще и с помощью технологий искусственного интеллекта.

Сейчас оперативное донесение общественно-важной информации до людей, особенно на деоккупированных территориях, а также информирование внешней аудитории о действиях страны-агрессора прямо влияет на уровень поддержки Украины, в том числе оружием. Мы сегодня должны принимать во внимание все угрозы национальной информационной безопасности и постоянно искать способы их преодоления.

- отметил заминистра культуры и информационной политики.

Участники совещания обсудили состояние противодействия дезинформации и информационным операциям, прежде всего государства-агрессора. Они также подняли вопрос информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Обсудили участники встречи и пути выстраивания эффективной системы стратегических коммуникаций.

В ведомстве напомнили, что Стратегия информационной безопасности - основной документ в сфере защиты информационного пространства Украины. И выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии на период до 2025 года является безоговорочным приоритетом для МКИП.

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Татьяна Салганик

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