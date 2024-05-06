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Депутати Європарламенту заробляють мільйони в компаніях паралельно з політичною діяльністю - Transparency International

Депутати Європарламенту заробляють мільйони в компаніях паралельно з політичною діяльністю - Transparency International

Київ • УНН

 • 27067 перегляди

Деякі члени Європарламенту підробляють "на стороні", працюючи за сумісництвом у приватних компаніях, що викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів та впливу на формування політики ЄС.

Частина депутатів Європарламенту паралельно обіймають прибуткові посади в різних компаніях, які можуть впливати на політику Брюсселя. Про це пише УНН з посиланням на заяву антикорупційної організації Transparency International.

Деталі 

Згідно зі звітом організації, депутати Європарламенту в сукупності заробляють понад 8,6 мільйона євро на рік на "підробітках", у тому числі у приватних компаніях. Останні, як попереджують аналітики, можуть тиснути на політику ЄС. 

 Transparency International закликало заборонити законодавцям ЄС підробляти, оскільки, за даними, понад дві третини з 705 депутатів розкривають інформацію про свою діяльність у ЄП.

Так, дослідження свідчать, що в деяких випадках євродепутати входять до рад директорів корпорацій, тісно пов'язаних з їхньою основною роботою, і заробляють на боці більше, ніж у Європарламенті.

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Це відкриває низку ризиків, пов'язаних із конфліктом інтересів. Як європейські громадяни можуть бути впевнені, що їхні обрані представники діють в інтересах суспільства, якщо з ними працюють сторонні компанії?

- наголошують у Transparency International.

Аналітики підкреслюють, що частина депутатів отримують винагороду від компаній, здійснюючи парламентську діяльність, зосереджену на тому ж секторі, що й ці компанії.

У Transparency International наголошують, що Європейський парламент повинен заборонити депутатам Європарламенту брати участь у побічних заходах, оплачуваних чи неоплачуваних, з організаціями, які прагнуть впливати на формування політики ЄС.

Доповнення

Зокрема, згідно з нещодавно запровадженими деклараціями депутат Європарламенту від Литви Віктор Успаських задекларував 3000000 євро на рік, працюючи на компанію Edvervita UAB.

Тоді як, Манфред Вебер із Німеччини декларує трохи понад 14 000 євро на місяць в основному завдяки своїй ролі президента Європейської народної партії. 

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Інший приклад - Моніка Хольмайєр від Європейської народної партії. Вона отримує близько 75 000 євро на рік за свою роботу в сільськогосподарській та енергетичній компанії BayWa AG.

Зазначається, що найбільші доходи в середньому мають литовські депутати Європарламенту, які повністю залежать від пана Успаськича, за ним йдуть Мальта, Угорщина, Греція та Словаччина.

Натомість  Кіпр, Швеція, Нідерланди є країнами з найнижчим середнім доходом. Жоден кіпрський депутат Європарламенту нічого не заробляє на стороні.

Нагадаємо

Європейський парламент запровадив санкції, включаючи штраф і заборону на виконання певних функцій, проти латвійської євродепутатки Тетяни Жданок за порушення кодексу поведінки після того, як її викрили у шпигунстві на користь росії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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