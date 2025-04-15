Тетяна Жданок

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23943 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149300 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132627 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135035 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131675 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132379 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195177 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77317 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164433 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Депутати Європарламенту заробляють мільйони в компаніях паралельно з політичною діяльністю - Transparency International

Деякі члени Європарламенту підробляють "на стороні", працюючи за сумісництвом у приватних компаніях, що викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів та впливу на формування політики ЄС.

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Європейський парламент запровадив санкції, включаючи штраф і заборону на виконання певних функцій, проти латвійської євродепутатки Тетяни Жданок за порушення кодексу поведінки після того, як її викрили у шпигунстві на користь росії.

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Європарламент засудив постійні спроби росії підірвати європейську демократію

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив стурбованість постійними зусиллями росії, спрямованими на підрив європейської демократії через втручання та дезінформацію.

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Європейський парламент розслідує звинувачення у зв'язках латвійського депутата Тетяни Жданок з росією. Цю справу обговорять на конференції голів Європарламенту 31 січня.

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