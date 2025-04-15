Тетяна Жданок

Європарламент оштрафував латвійську євродепутатку, яку викрили у шпигунстві на користь рф

Європейський парламент запровадив санкції, включаючи штраф і заборону на виконання певних функцій, проти латвійської євродепутатки Тетяни Жданок за порушення кодексу поведінки після того, як її викрили у шпигунстві на користь росії.