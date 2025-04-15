Тетяна Жданок

Деякі члени Європарламенту підробляють "на стороні", працюючи за сумісництвом у приватних компаніях, що викликає занепокоєння щодо
потенційного конфлікту інтересів та впливу на формування політики ЄС.
Європейський парламент запровадив санкції, включаючи штраф і заборону на виконання певних функцій, проти латвійської євродепутатки
Тетяни Жданок за порушення кодексу поведінки після того, як її викрили у шпигунстві на користь росії.
Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив стурбованість постійними зусиллями росії, спрямованими на підрив
європейської демократії через втручання та дезінформацію.
Європейський парламент розслідує звинувачення у зв'язках латвійського депутата Тетяни Жданок з росією. Цю справу
обговорять на конференції голів Європарламенту 31 січня.