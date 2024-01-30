Європарламент розслідує звинувачення у зв'язках рф щодо латвійської євродепутатки
Київ • УНН
Європейський парламент розслідує звинувачення у зв'язках латвійського депутата Тетяни Жданок з росією. Цю справу обговорять на конференції голів Європарламенту 31 січня.
Голова Європарламенту Роберта Метсола "дуже серйозно ставиться" до звинувачень у зв'язках з росією щодо депутатки від Латвії Тетяни Жданок, у зв'язку з чим вона передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки. Про це повідомив офіційний представник спікера Європарламенту Юрій Ласс, пише DW, інформує УНН.
Деталі
"Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування", - пояснив він.
Метсола також винесе це питання на обговорення на конференції голів Європарламенту 31 січня.
На запит до прес-служби Європарламенту DW отримала відповідь про те, що вона вважає за краще не коментувати звинувачення на адресу депутата. Проте там вказали, що про ці звинувачення вже деякий час тому повідомлялося в Латвії.
"Ми наголошуємо, що всі члени Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (Закон про вибори 1976 року, Статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту) щодо незалежності мандата та етики, - додали у пресслужбі. - Як і всі члени Європарламенту, депутат несе відповідальність перед виборцями".
Порушення кодексу поведінки може призвести до накладення санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні. При цьому рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.
Контекст
Журналісти The Insider The Insider провели розслідування щодо Жданок. За їх даними депутат Європарламенту від Латвії вела активне листування з російськими громадянами, імовірно співробітниками ФСБ, і, зокрема, надсилала їм звіти про свою діяльність. Розслідування спирається на зламане електронне листування Жданок.
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