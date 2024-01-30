Европарламент расследует обвинения в связях рф в отношении латвийского евродепутата

Председатель Европарламента Роберта Метсола "очень серьезно относится" к обвинениям в связях с россией в отношении депутата от Латвии Татьяны Жданок, в связи с чем она передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения. Об этом сообщил официальный представитель спикера Европарламента Юрий Ласс, пишет DW, информирует УНН.

Детали

"Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование", - пояснил он.

Метсола также вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции председателей Европарламента 31 января.

На запрос в пресс-службу Европарламента DW получила ответ о том, что она предпочитает не комментировать обвинения в адрес депутата. Однако там указали, что об этих обвинениях уже некоторое время назад сообщалось в Латвии.

"Мы подчеркиваем, что все члены Европарламента подчиняются одним и тем же правилам (Закон о выборах 1976 года, Устав Европарламента и внутренние правила Европарламента) относительно независимости мандата и этики, - добавили в пресс-службе. - Как и все члены Европарламента, депутат несет ответственность перед избирателями".

Нарушение кодекса поведения может привести к наложению санкций со стороны председателя Европарламента, о чем объявляется на пленарном заседании. При этом решение о снятии евродепутата с должности принимают компетентные органы в его стране.

Контекст

Журналисты The Insider The Insider провели расследование в отношении Жданок. По их данным депутат Европарламента от Латвии вела активную переписку с российскими гражданами, предположительно сотрудниками ФСБ, и, в частности, присылала им отчеты о своей деятельности. Расследование опирается на взломанную электронную переписку Жданок.

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