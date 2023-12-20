Шпионили в пользу рф: в Польше осудили 14 граждан Украины, Беларуси и России
Польский суд признал 14 человек из Украины, беларуси и россии виновными в шпионаже в пользу рф, приговорив их к 6 годам лишения свободы и наложив штрафы. Еще два дела будут рассматриваться отдельно.
ООН выделит $10 млн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине
Агентство ООН по делам беженцев выделит 10 миллионов долларов США на поддержку программы "Приют" в Украине, которая помогает владельцам жилья, принимающим внутренне перемещенных лиц. Соглашение, усиливающее помощь с временным жильем, подписали Министерство реинтеграции Украины и УВКБ ООН.
Образ путина стал слишком депрессивным, поэтому роспропаганда делает из него "бодрого" - разведка
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российская пропаганда пытается сделать ребрендинг образа Путина с депрессивного на жизнерадостный.
20 декабря: Международный день солидарности людей, День игры
В разных странах мира 20 декабря отмечают Международный день солидарности людей, основанный ООН в 2005 году в честь прав человека, мира и глобального сотрудничества.
Основателя электрогрузовиков Nikola осудили на 4 года за мошенничество
Тревор Милтон, основатель компании Nikola Electric Trucks, был приговорен к 4 годам заключения и штрафу в размере 1 млн долларов за мошенничество. Его признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами и банковскими счетами, с последующим возмещением убытков и условно-досрочным освобождением.
Суд остановил демонтаж уже демонтированного памятника советской армии в Софии
Болгарский суд приостановил дальнейший демонтаж памятника Советской армии в Софии, но все фигуры с памятника уже были сняты.
Наблюдательный совет Meta отменил удаление двух видео, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАС
Meta изменила решение по модерации контента в конфликте между Израилем и ХАМАСом. Комиссия установила, что два видео были ошибочно удалены после того, как компания Meta настроила автоматизированные инструменты на более агрессивный контроль за контентом.
Отели Парижа возмущены планами утроить туристический налог к Олимпиаде-2024
Парижские отельеры расстроены планами утроить городской туристический налог на проживание в отелях в следующем году, совпадающем с проведением Олимпийских игр 2024 года, поскольку они опасаются, что это повредит конкурентоспособности и имиджу Франции.
Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse
FINMA стремится расширить свои юридические полномочия для усиления финансового регулирования после краха Credit Suisse, ссылаясь на необходимость улучшения управления рисками и корпоративного управления.
Африканские фермеры теряют заказы на кофе в связи с новым европейским законом о защите лесов
Импортеры из ЕС сокращают заказы кофе от мелких фермеров в ожидании начала действия закона о вырубке лесов. Закон значительно повлияет на глобальные рынки поставок кофе и многих других товаров.