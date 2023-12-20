Шпионили в пользу рф: в Польше осудили 14 граждан Украины, Беларуси и России

В Польше Люблинский воеводский суд признал 14 граждан Украины, беларуси и россии виновными в шпионаже в пользу рф. Еще двое предстанут перед судом отдельно, передает УНН со ссылкой на РАР.

Люблинский суд приговорил 14 иностранцев к наказаниям от 1 года и 1 месяца до 6 лет лишения свободы, штрафам от 15 000 до 1 000 злотых и конфискации эквивалента полученной финансовой выгоды.

Среди осужденных - граждане Украины: 19-летний Богдан С. из Полтавы, 19-летний Артем А. из Херсона, 23-летний Дмитрий С. из Мелитополя, 33-летний Роман З. из Николаева, 18-летний Ростислав К., 29-летний Андрей П. и 26-летний Алексей П. из Кривого Рога, 24-летний Вадим М. из Винницы, 44-летний Ярослав Б. из Долины и 17-летний Богдан К. из Дубно. Суд также признал виновными двух белорусов из Минска: 39-летнего Михаила А. и 19-летнюю студентку Марию М., а также 20-летнего российского хоккеиста Максима С.

Осужденные - за исключением Михаила А., Ярослава Б., Марии М. - также должны уплатить по 5 000 злотых в Фонд помощи жертвам и постпенитенциарной помощи.

"Всем подсудимым было предъявлено обвинение в преступлении шпионажа, а значительной части - также в действиях в организованной преступной группе", - сказал судья Ярослав Ковальский, обосновывая приговор.

"Нет сомнений, что подсудимые действовали с целью получения финансовой выгоды в широком понимании этого слова и в понимании Уголовного кодекса", - добавил он.

"Поскольку подсудимые, подав ходатайство о вынесении обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства и назначения им конкретного наказания, тем самым не оспаривали такое положение дел, в этой ситуации не было необходимости проводить детальное доказательственное производство", - заявил судья.

Он отметил, что приговоры соответствуют письменному ходатайству, которое было подано в суд вместе с обвинительным актом.

Судья отметил, что среди осужденных есть также 17-летний Артур М. из украинского города Чернигова, который на момент совершения инкриминируемого ему преступления был несовершеннолетним. К нему были применены меры, предусмотренные Законом о поддержке и реабилитации несовершеннолетних.

Из отдельного производства судья выделил дело обвиняемых Максима Л. и Владислава П., которые отозвали свое ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. Их дело будет рассматриваться по общим правилам.

Судья напомнил, что недавно суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до конца февраля.

В то же время суд запретил им выезжать за пределы страны и постановил изъять паспорта.

Подсудимые не явились на оглашение приговора, их и были представлены адвокатами.

Во время судебного заседания некоторые из адвокатов просили суд не отменять временный арест их подзащитных и позволить им отбывать наказание в Польше.

Прокурор Петр Лопатинский из Люблинской региональной прокуратуры заявил журналистам после оглашения приговора, что он полностью удовлетворен решением суда. "Мы имеем дело с современным, возможно, до сих пор неизвестным способом ведения, организации шпионской сети в стране", - заявил он.

Как написал прокурор в обвинительном заключении, обвиняемые были причастны к деятельности иностранной разведки, а именно V Службы оперативной информации и международных контактов Федеральной службы безопасности российской федерации, направленной против Польши.

Расследование Агентства внутренней безопасности, проведенное под надзором Люблинского отдела Национальной прокуратуры, показало, что подозреваемые действовали по меньшей мере с января по июнь 2023 года в Белой Подляской, Холме, Медыке, Перемышле, Ряшеве, Гданьске и других населенных населенных пунктах по всей стране.

Обвиняемые - и еще по меньшей мере десяток человек - выполняли приказы, поступавшие через сервис мгновенных сообщений Telegram от "неопределенного мужчины, который представлялся "Андреем", "Анджеем" или "Габриэлем К.", а также других лиц, которые использовали несколько разных ников, таких как Barbados, Pink, Mara, Secret Chat.

"Руководя деятельностью групп, "Андрей" планировал пустить под откос поезд с военным транспортом на территории Польши и Украины. С этой целью он подыскивал среди участников группы и за ее пределами лиц, которые бы взяли на себя выполнение этой задачи за вознаграждение в размере 10 000 долларов США", - говорится в обвинительном акте.