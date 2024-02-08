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Європарламент засудив постійні спроби росії підірвати європейську демократію

Європарламент засудив постійні спроби росії підірвати європейську демократію

Київ • УНН

 • 21706 перегляди

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив стурбованість постійними зусиллями росії, спрямованими на підрив європейської демократії через втручання та дезінформацію.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловлює своє обурення та стурбованість постійними зусиллями росії підірвати європейську демократію за допомогою різних форм втручання та дезінформації. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт Європарламенту.

Деталі

За резолюцію "за" проголосувало 433 євродепутата, 56  були "проти" та 18 утрималися.

У тексті резолюції наголошується, що москва вербує деяких євродепутатів як "агентів впливу" і встановлює залежні відносини з деякими європейськими політичними партіями, які потім розповсюджують російську пропаганду і служать інтересам рф.

Як зазначається, Європарламент глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що євродепутат від Латвії Тетяна Жданок могла бути інформатором фсб рф.

Резолюція наголошує, що як Європейський парламент, так і латвійська влада мають ретельно розслідувати це питання, щоб визначити будь-які відповідні санкції та кримінальне переслідування. Водночас резолюція вказує і на інші випадки, коли євродепутати свідомо служили інтересам росії, зокрема за допомогою фальшивих місій зі спостереження за виборами на окупованих росією територіях

-заявили в Європарламенті.

Євродепутати обурені тим, що росія, часто порушуючи законодавство країн-членів ЄС, знайшла способи надати значне фінансування політичним партіям, політикам, чиновникам і рухам у кількох демократичних країнах, щоб втрутитися й отримати важелі впливу на їхні демократичні процеси.

"У тексті (резолюції – ред.) також перераховано приклади нещодавніх спроб втручання росії у справи різних країн, включно з постачанням наративів ультраправих політичних партій і акторів у Німеччині та Франції з метою підриву суспільної підтримки України, а також у Словаччині", - вказали євродепутати.

 Європарламентарі також занепокоєні широким розповсюдженням дезінформації та незаконного контенту на соціальній медіаплатформі X, раніше відомій як Twitter.

Європарламент також закликає відповідні судові органи провести ефективне розслідування зв'язків євродепутатів, імовірно пов'язаних із кремлем.

У Болгарії затримали правоохоронця, якого підозрюють у шпигунстві для росії 06.02.24, 00:30 • 32441 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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