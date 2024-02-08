Європарламент засудив постійні спроби росії підірвати європейську демократію

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловлює своє обурення та стурбованість постійними зусиллями росії підірвати європейську демократію за допомогою різних форм втручання та дезінформації. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт Європарламенту.

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За резолюцію "за" проголосувало 433 євродепутата, 56 були "проти" та 18 утрималися.

У тексті резолюції наголошується, що москва вербує деяких євродепутатів як "агентів впливу" і встановлює залежні відносини з деякими європейськими політичними партіями, які потім розповсюджують російську пропаганду і служать інтересам рф.

Як зазначається, Європарламент глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що євродепутат від Латвії Тетяна Жданок могла бути інформатором фсб рф.

Резолюція наголошує, що як Європейський парламент, так і латвійська влада мають ретельно розслідувати це питання, щоб визначити будь-які відповідні санкції та кримінальне переслідування. Водночас резолюція вказує і на інші випадки, коли євродепутати свідомо служили інтересам росії, зокрема за допомогою фальшивих місій зі спостереження за виборами на окупованих росією територіях