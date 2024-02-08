Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию

Европейский парламент принял резолюцию, в которой выражает свое возмущение и обеспокоенность постоянными усилиями россии подорвать европейскую демократию с помощью различных форм вмешательства и дезинформации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Европарламента.

Детали

За резолюцию "за" проголосовало 433 евродепутата, 56 были "против" и 18 воздержались.

В тексте резолюции отмечается, что москва вербует некоторых евродепутатов как "агентов влияния" и устанавливает зависимые отношения с некоторыми европейскими политическими партиями, которые затем распространяют российскую пропаганду и служат интересам рф.

Как отмечается, Европарламент глубоко обеспокоен сообщениями о том, что евродепутат от Латвии Татьяна Жданок могла быть информатором фсб рф.

Резолюция отмечает, что как Европейский парламент, так и латвийские власти должны тщательно расследовать этот вопрос, чтобы определить любые соответствующие санкции и уголовное преследование. В то же время резолюция указывает и на другие случаи, когда евродепутаты сознательно служили интересам россии, в частности с помощью фальшивых миссий по наблюдению за выборами на оккупированных россией территориях -заявили в Европарламенте.

Евродепутаты возмущены тем, что россия, часто нарушая законодательство стран-членов ЕС, нашла способы предоставить значительное финансирование политическим партиям, политикам, чиновникам и движениям в нескольких демократических странах, чтобы вмешаться и получить рычаги влияния на их демократические процессы.

"В тексте (резолюции - ред.) также перечислены примеры недавних попыток вмешательства россии в дела разных стран, включая поставки нарративов ультраправых политических партий и актеров в Германии и Франции с целью подрыва общественной поддержки Украины, а также в Словакии", - указали евродепутаты.

Европарламентарии также обеспокоены широким распространением дезинформации и незаконного контента на социальной медиаплатформе X, ранее известной как Twitter.

Европарламент также призывает соответствующие судебные органы провести эффективное расследование связей евродепутатов, предположительно связанных с кремлем.

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