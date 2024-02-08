Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  103763 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  109016 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  137894 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  154651 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  182874 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  234058 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  252215 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  233602 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252791 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Новости по теме

Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию

Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность постоянными усилиями россии, направленными на подрыв европейской демократии через вмешательство и дезинформацию.

Новости Мира •   •  7714 просмотра
Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию

Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наложить санкции на российского пропагандиста Дмитрия Киселева за распространение кремлевской пропаганды, оправдывающей вторжение россии в Украину.

Война •   •  13019 просмотра
Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву

Киево-Печерской лавре официально выделили землю: не была оформлена более 30 лет

Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" предоставили в постоянное пользование земельные участки, на которых расположены объекты всемирного наследия, после более чем 30 лет без такого решения.

Политика •   •  10964 просмотра
Киево-Печерской лавре официально выделили землю: не была оформлена более 30 лет

россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина

58-летний мужчина получил ранения во время обстрела российскими войсками села Ромашково в Херсонской области, снаряд попал во двор его дома.

Война •   •  10608 просмотра
россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина

За первый месяц года Гостаможслужба выявила 730 нарушений таможенных правил

В течение января 2024 года выявлено 730 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму более 2,1 млрд грн.

Криминал и ЧП •   •  8717 просмотра
За первый месяц года Гостаможслужба выявила 730 нарушений таможенных правил

В 2023 году в Украине было зафиксировано более 2 500 киберинцидентов

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации в Украине обработала более 2 500 киберинцидентов в 2023 году, что на 16% больше, чем в предыдущем году, причем больше всего пострадали правительство, местные органы власти и сектор безопасности.

Общество •   •  12611 просмотра
В 2023 году в Украине было зафиксировано более 2 500 киберинцидентов

Четыре из восьми ракет, выпущенных по Селидовому, по предварительным данным, сделаны в КНДР: прокуроры собрали обломки

Прокуратура нашла фрагменты 4 северокорейских баллистических ракет и 4 российских ракет С-300, которые были использованы во время российской атаки на город Селидово, в результате которой погибла 1 женщина и были ранены 7 гражданских лиц, включая ребенка.

Война •   •  10850 просмотра
Четыре из восьми ракет, выпущенных по Селидовому, по предварительным данным, сделаны в КНДР: прокуроры собрали обломки

Украина расширяет сервис "єЧерга" для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Начиная с 12 февраля, услуга электронной очереди на автобусы распространяется на все 29 пунктов пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой.

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Украина расширяет сервис "єЧерга" для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой

The Economist: украинские дроны-камикадзе - это оружие будущего

Украинские беспилотники-камикадзе, которые являются дешевыми, простыми в управлении и доказывают свою эффективность против российских войск и техники, названы журналом The Economist оружием будущего.

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The Economist: украинские дроны-камикадзе - это оружие будущего

На Чернигов движется ракета - Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, нацеленной на Чернигов, и воздушной активности вражеских тактических самолетов.

Война •   •  15483 просмотра
На Чернигов движется ракета - Воздушные силы