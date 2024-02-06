В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу россии задержан сотрудник Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщил генеральный секретарь министерства внутренних дел Болгарии Живко Коцев, пишет БНТ, информирует УНН.

К сожалению, это сотрудник министерства внутренних дел, за которым велось наблюдение. Я подтверждаю - речь идет о шпионаже. От дальнейших комментариев воздержусь - сказал Коцев.

Отмечается, за действиями офицера велось наблюдение в течение нескольких месяцев. Позже в деле могут появиться другие задержанные, сказал Коцев.

По информации NOVA, задержанный правоохранитель передавал официальную информацию гражданину россии. Речь идет о бывшем дипломате в посольстве России в Софии, который был объявлен Болгарией персоной нон грата.