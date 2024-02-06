У Болгарії затримали правоохоронця, якого підозрюють у шпигунстві для росії

У Болгарії за підозрою у шпіонажі на користь росії затримано співробітника Головної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю. Про це повідомив генеральний секретар міністерства внутрішніх справ Болгарії Живко Коцев, пише БНТ, інформує УНН.

На жаль, це співробітник міністерства внутрішніх справ, за яким велося спостереження. Я підтверджую - мова йде про шпигунство. Від подальших коментарів утримаюся - сказав Коцев.

Зазначається, за діями офіцера велось спостереження протягом кількох місяців. Пізніше у справі можуть з'явитися інші затримані, сказав Коцев.

За інформацією NOVA, затриманий правоохоронець передавав офіційну інформацію громадянину росії. Мова йде про колишнього дипломата в посольстві росії в Софії, який був оголошений Болгарією персоною нон грата.