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По всій Європі б'ють на сполох через загрозу диверсій з боку рф – ЗМІ

По всій Європі б'ють на сполох через загрозу диверсій з боку рф – ЗМІ

Київ • УНН

 • 26732 перегляди

Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали та атаки на інфраструктуру, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення, оскільки з'являється нова загроза, пов'язана з особами, яких наймають через Інтернет для здійснення атак на західні об'єкти.

Європейські спецслужби вже попередили свої уряди, що рф може планувати диверсійні операції на території континенту. За серією відвертих  і скоординованих інцидентів, як то викриття в Естонії осіб, які підозрюються у розгромі автомобіля міністра, або фігуранти ймовірних нападів на військові бази у ФРН, як стверджують європейські чиновники, - може бути рука військової розвідки ГРУ.

Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У Німеччині двоє підозрюваних, найнятих російською розвідкою для нападу на військові бази, приїхали в країну підлітками. В Естонії через Telegram вербували молодих людей із кримінальним минулим, щоб за невелику суму розгромити машину міністра та національні пам’ятки. У Польщі прокуратура заарештувала чоловіка, якого звинуватили в зборі інформації про аеропорт, який служить основним пунктом зупинки для чиновників, які подорожують в Україну та з України, за підозрою в сприянні російській змові з метою вбивства президента Володимира Зеленського.

Від Берліна до Вільнюса уряди країн НАТО починають усвідомлювати зростаючу загрозу від спонсорованих Росією актів саботажу і насильницького залякування на території НАТО напередодні виборів до Європейського Союзу наступного місяця, які разом з цілеспрямованою кампанією дезінформації мають на меті перевірити підтримку України на континенті, пише Bloomberg.

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Росія роками надсилає ескадрони смерті в Європу - Берлін, Лондон, Солсбері, але також і в інші місця. У нас був завербований Росією терорист, який намагався здійснити теракт у Польщі кілька місяців тому, і я впевнений, що вони намагаються зробити це і в інших країнах

- заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у четвер в Таллінні (Естонія).

Серед інших випадків, у ЗМІ згадують сходжень поїздів з рейок у Швеції, - служби безпеки країни підозрюють, що це могло бути серією диверсій. Міністр транспорту Чехії тим часом стверджує, що росія намагалася знищити системи сигналізації чеських залізниць. У Великій Британії прокуратура звинуватила у співпраці з росією двох чоловіків, які нібито підпалили склад із обладнанням, призначеним для України.

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Офіційні особи зазначають на те, що низка нещодавніх атак має спільні риси: в них часто беруть участь місцеві жителі, найняті переважно онлайн через посередників для ураження цілей на Заході.

За своєю агресивністю, методами і масштабами ці дії є новою загрозою, вказує  Bloomberg.

Тим часом речник кремля дмитро пєсков заявив журналістам у понеділок, що звинувачення в тому, що росія планує диверсії в Європі, є "лише черговою серією необґрунтованих звинувачень проти нашої країни", повідомляє агентство Інтерфакс.

Нагадаємо

Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали і напади на об'єкти інфраструктури, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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