По всій Європі б'ють на сполох через загрозу диверсій з боку рф – ЗМІ

Європейські спецслужби вже попередили свої уряди, що рф може планувати диверсійні операції на території континенту. За серією відвертих і скоординованих інцидентів, як то викриття в Естонії осіб, які підозрюються у розгромі автомобіля міністра, або фігуранти ймовірних нападів на військові бази у ФРН, як стверджують європейські чиновники, - може бути рука військової розвідки ГРУ.

Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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У Німеччині двоє підозрюваних, найнятих російською розвідкою для нападу на військові бази, приїхали в країну підлітками. В Естонії через Telegram вербували молодих людей із кримінальним минулим, щоб за невелику суму розгромити машину міністра та національні пам’ятки. У Польщі прокуратура заарештувала чоловіка, якого звинуватили в зборі інформації про аеропорт, який служить основним пунктом зупинки для чиновників, які подорожують в Україну та з України, за підозрою в сприянні російській змові з метою вбивства президента Володимира Зеленського.

Від Берліна до Вільнюса уряди країн НАТО починають усвідомлювати зростаючу загрозу від спонсорованих Росією актів саботажу і насильницького залякування на території НАТО напередодні виборів до Європейського Союзу наступного місяця, які разом з цілеспрямованою кампанією дезінформації мають на меті перевірити підтримку України на континенті, пише Bloomberg.

Росія роками надсилає ескадрони смерті в Європу - Берлін, Лондон, Солсбері, але також і в інші місця. У нас був завербований Росією терорист, який намагався здійснити теракт у Польщі кілька місяців тому, і я впевнений, що вони намагаються зробити це і в інших країнах - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у четвер в Таллінні (Естонія).

Серед інших випадків, у ЗМІ згадують сходжень поїздів з рейок у Швеції, - служби безпеки країни підозрюють, що це могло бути серією диверсій. Міністр транспорту Чехії тим часом стверджує, що росія намагалася знищити системи сигналізації чеських залізниць. У Великій Британії прокуратура звинуватила у співпраці з росією двох чоловіків, які нібито підпалили склад із обладнанням, призначеним для України.

Офіційні особи зазначають на те, що низка нещодавніх атак має спільні риси: в них часто беруть участь місцеві жителі, найняті переважно онлайн через посередників для ураження цілей на Заході.

За своєю агресивністю, методами і масштабами ці дії є новою загрозою, вказує Bloomberg.

Тим часом речник кремля дмитро пєсков заявив журналістам у понеділок, що звинувачення в тому, що росія планує диверсії в Європі, є "лише черговою серією необґрунтованих звинувачень проти нашої країни", повідомляє агентство Інтерфакс.

Нагадаємо

Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали і напади на об'єкти інфраструктури, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення.