Польща закупить 10 000 дронів Warmate, які ефективно показали себе в Україні
Київ • УНН
Польща підписала рамкову угоду на постачання 10 000 БПЛА Warmate до 2035 року. Рішення прийнято з урахуванням досвіду застосування дронів в Україні.
Збройні сили Польщі отримають на озброєння безпілотники Warmate, які ефективно зарекомендували себе війні в Україні. Про це інформує польське оборонне відомство, передає УНН.
Деталі
Рамкову угоду про постачання польській армії 10 000 безпілотників (приблизно тисячі комплектів) підписали у четвер, 15 травня, у Варшаві між Агентством озброєння та виробником дронів WB Electronics SA.
Зазначається, що угода на постачання майже тисячі комплектів баражуючих боєприпасів WARMATE передбачає придбання приблизно тисячі комплектів БПЛА за подальшими контрактами. Майбутні поставки придбаних баражуючих боєприпасів включатимуть їхні новітні версії.
Сьогодні ми підписали контракт на закупівлю баражуючих боєприпасів, які абсолютно ідеально виконали свої завдання і в Україні
Зазначається, що Warmate може використовуватися як автономна система, яку носять солдати, або як елемент озброєння, інтегрований в транспортний засіб. БПЛА також оснащений модулями управління, що дозволяють повністю автоматизувати більшість фаз польоту і підтримувати оператора на етапі наведення на ціль.
Угода, терміном дії до кінця 2035 року, передбачає придбання приблизно тисячі комплектів цих безпілотних літальних апаратів.
Присутній на церемонії підписання угоди віцепрем’єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в питанні оснащення армії високотехнологічним озброєнням Польща використовує український досвід.
Досвід України, виробничі можливості, які Україна отримала під час конфлікту, зміна типів обладнання, яке використовується протягом останніх трьох років, і вплив безпілотників та систем боротьби з безпілотниками, – це абсолютна революція у сприйнятті дій на полі бою. Польща не залишиться позаду
"Це інвестиція величезного масштабу. 10 000 дронів Warmate стають фактом. Вони скоро прибудуть до польської армії. Ми підпишемо наступні угоди, а потім виконавчі, найближчим часом. Після п'яти місяців роботи нової інспекції військ безпілотників це, мабуть, найбільший ефект – окрім організаційного та навчального впливу, а також розвитку всієї філософії", – зауважив міністр.
Заступник міністра оборони Павел Бейда додав, що баражувальні боєприпаси "ідеально виконали свої завдання в Україні".
Нагадаємо
WB GROUP (польська компанія, що базується в Ожарові-Мазовецькому, працює в галузі озброєння та цивільної промисловості) підписала контракт із корейським агентством оборонних закупівель DAPA на постачання баражуючих боєприпасів WARMATE 3.
ЄС має посилено переймати досвід України, набутий в боях - єврокомісар12.05.25, 19:31 • 3443 перегляди