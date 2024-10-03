Поляки нададуть бойові дрони для збройних сил Південної Кореї
Київ • УНН
Польська компанія WB GROUP підписала контракт на постачання дронів-камікадзе WARMATE 3 для збройних сил Південної Кореї. Угода є частиною офсетної домовленості, пов'язаної з закупівлею Польщею південнокорейських оборонних систем.
Угода є частиною офсетної угоди, яка вигідна для Польщі, оскільки країна є одним з основних покупців південнокорейських оборонних систем. Пише Korea Times і Polskie Radio, передає УНН.
Вказується, що WB GROUP (польська компанія, що базується в Ожарові-Мазовецькому, працює в галузі озброєння та цивільної промисловості) підписала контракт із корейським агентством оборонних закупівель DAPA на постачання баражуючих боєприпасів WARMATE 3.
Це так звані дрони-камікадзе.
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Незважаючи на відсутність офіційної інформації про кількість закуповуваних дронів і їхню вартість, припускають, що замовлення охоплює приблизно 200 одиниць, і його мають доставити в листопаді. Розгортання у військових частинах, відповідальних за експлуатацію дронів, заплановано на грудень.
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