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Боррель: потрібно збільшити ППО України та дати можливість українцям атакувати росіян

Боррель: потрібно збільшити ППО України та дати можливість українцям атакувати росіян

Київ • УНН

 • 19527 перегляди

Жозеп Боррель закликав посилити протиповітряну оборону України та дати їй можливість атакувати РФ. Він підкреслив важливість "Плану перемоги" Зеленського для досягнення справедливого миру.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що необхідно збільшити потужності протиповітряної оборони і дати можливість українцям атакувати росіян звідти, звідки росіяни атакують їх. Про це Боррель заявив за підсумками неформальної зустрічі Міністрів закордонних справ ЄС в межах ГА ООН, передає УНН.

Деталі

Потрібно збільшити потужності протиповітряної оборони і дати можливість українцям атакувати росіян звідти, звідки росіяни атакують їх. Інакше вони будуть робити це абсолютно безкарно. Водночас існує мирний процес – або ж прагнення покласти край війні. І ми підтримуємо цей процес, розпочатий Україною для досягнення справедливого і тривалого миру, справжнього миру. Це єдиний дієвий шлях уперед. Ми з нетерпінням чекаємо на представлення Президентом України Володимиром Зеленським його "Плану перемоги" - це окреме питання. Україна повинна поліпшити свою воєнну ситуацію, щоб піти на мирні переговори у вигідному становищі, з позиції сили. Отже, "План перемоги" – це про те, як вести війну, а "План миру" – про те, як досягти миру. І одне тісно пов'язане з іншим

- сказав Боррель.

Він зазначив, що з'являються інші мирні пропозиції, але, за його словами, будь-який дієвий шлях уперед має ґрунтуватися на повазі до Статуту ООН, що включає в себе суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і право України на самооборону.

На питання журналістів, чи бачив Боррель "План перемоги" Зеленського, він зазначив, що не бачив, але необхідно почекати, щоб дізнатися, що всередині "коробки".

Нагадаємо

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. Боррель засудив передачу іранських балістичних ракет до росії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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