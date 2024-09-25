Боррель: потрібно збільшити ППО України та дати можливість українцям атакувати росіян

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що необхідно збільшити потужності протиповітряної оборони і дати можливість українцям атакувати росіян звідти, звідки росіяни атакують їх. Про це Боррель заявив за підсумками неформальної зустрічі Міністрів закордонних справ ЄС в межах ГА ООН, передає УНН.

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Потрібно збільшити потужності протиповітряної оборони і дати можливість українцям атакувати росіян звідти, звідки росіяни атакують їх. Інакше вони будуть робити це абсолютно безкарно. Водночас існує мирний процес – або ж прагнення покласти край війні. І ми підтримуємо цей процес, розпочатий Україною для досягнення справедливого і тривалого миру, справжнього миру. Це єдиний дієвий шлях уперед. Ми з нетерпінням чекаємо на представлення Президентом України Володимиром Зеленським його "Плану перемоги" - це окреме питання. Україна повинна поліпшити свою воєнну ситуацію, щоб піти на мирні переговори у вигідному становищі, з позиції сили. Отже, "План перемоги" – це про те, як вести війну, а "План миру" – про те, як досягти миру. І одне тісно пов'язане з іншим