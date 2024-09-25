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ЄС розглядає постачання балістичних ракет до рф як пряму загрозу європейській безпеці - Боррель очільнику МЗС Ірану

ЄС розглядає постачання балістичних ракет до рф як пряму загрозу європейській безпеці - Боррель очільнику МЗС Ірану

Київ • УНН

 • 14678 перегляди

Боррель заявив, що ЄС розглядає постачання іранських балістичних ракет росії як пряму загрозу європейській безпеці. Він закликав Іран використати свій вплив для уникнення ескалації на Близькому Сході.

У вівторок, 24 вересня, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель  зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. Боррель засудив передачу іранських балістичних ракет до росії. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт ЄС. 

Деталі

Як зазначається, "зустріч надала можливість поділитися позицією ЄС з широкого кола проблемних питань з особливим акцентом на військовій підтримці Іраном росії та нагальній регіональній кризі".

Високий представник Боррель підкреслив, що ЄС рішуче засуджує нещодавню передачу балістичних ракет іранського виробництва до росії. Він заявив міністру Арагчі, що ЄС розглядає постачання такої зброї як пряму загрозу європейській безпеці і що це є суттєвою матеріальною ескалацією після постачання іранських БПЛА та боєприпасів, які росія використовувала у своїх незаконних атаках на цивільні об'єкти в Україні.

Говорячи про ситуацію на Близькому Сході, Боррель наголосив, що необхідно терміново усунути ризик повної військової ескалації з руйнівними наслідками для всього регіону. Високий представник закликав Іран використовувати свій вплив, щоб уникнути подальшої ескалації.

"Реальним пріоритетом має стати припинення вогню та угода про заручників, щоб поліпшити ситуацію з цивільним населенням у Газі та послабити напруженість", - йдеться у заяві.

Боррель також наголосив на важливості прав людини та основних свобод. ЄС продовжить закликати іранську владу поважати і дотримуватися прав усіх своїх громадян, а також припинити практику довільних затримань, зокрема громадян ЄС.

Також Боррель наголосив на важливості відновлення ядерної дипломатії.

Обидві сторони визнали важливість діалогу для вирішення поточних геополітичних і двосторонніх проблем, додали в пресслужбі ЄС. 

Нагадаємо 

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна не постачала росії зброю для війни в Україні і не схвалює агресію. Він готовий до діалогу з США та Європою щодо цього питання.

Sky News пише, що судно Port Olya 3 перевезло близько 220 балістичних ракет малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Окрім того, Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.

Проте Глава МЗС Ірану Саєд Аббас Арагчі спростував інформацію про постачання балістичних ракет росії. Він розкритикував США та європейські країни за дії на основі помилкових даних розвідки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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