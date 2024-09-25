ЕС рассматривает поставки баллистических ракет в рф как прямую угрозу европейской безопасности - Боррель главе МИД Ирана

Во вторник, 24 сентября, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Боррель осудил передачу иранских баллистических ракет в Россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ЕС.

Детали

Как отмечается, "встреча предоставила возможность поделиться позицией ЕС по широкому кругу проблемных вопросов с особым акцентом на военной поддержке Ираном россии и неотложном региональном кризисе".

Высокий представитель Боррель подчеркнул, что ЕС решительно осуждает недавнюю передачу баллистических ракет иранского производства в россию. Он заявил министру Арагчи, что ЕС рассматривает поставки такого оружия как прямую угрозу европейской безопасности и что это является существенной материальной эскалацией после поставки иранских БПЛА и боеприпасов, которые россия использовала в своих незаконных атаках на гражданские объекты в Украине.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Боррель подчеркнул, что необходимо срочно устранить риск полной военной эскалации с разрушительными последствиями для всего региона. Высокий представитель призвал Иран использовать свое влияние, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

"Реальным приоритетом должно стать прекращение огня и соглашение о заложниках, чтобы улучшить ситуацию с гражданским населением в Газе и ослабить напряженность", - говорится в заявлении.

Боррель также подчеркнул важность прав человека и основных свобод. ЕС продолжит призывать иранские власти уважать и соблюдать права всех своих граждан, а также прекратить практику произвольных задержаний, в частности граждан ЕС.

Также Боррель отметил важность восстановления ядерной дипломатии.

Обе стороны признали важность диалога для решения текущих геополитических и двусторонних проблем, добавили в пресс-службе ЕС.

Напомним

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не поставляла россии оружие для войны в Украине и не одобряет агрессию. Он готов к диалогу с США и Европой по этому вопросу.

Sky News пишет, что судно Port Olya 3 перевезло около 220 баллистических ракет малой дальности из Ирана в россию через Каспийское море.

Кроме того, Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.

Однако Глава МИД Ирана Саед Аббас Арагчи опроверг информацию о поставках баллистических ракет россии. Он раскритиковал США и европейские страны за действия на основе ложных данных разведки.