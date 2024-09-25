ЕС рассматривает поставки баллистических ракет в рф как прямую угрозу европейской безопасности - Боррель главе МИД Ирана
Киев • УНН
Боррель заявил, что ЕС рассматривает поставки иранских баллистических ракет россии как прямую угрозу европейской безопасности. Он призвал Иран использовать свое влияние для избежания эскалации на Ближнем Востоке.
Во вторник, 24 сентября, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Боррель осудил передачу иранских баллистических ракет в Россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ЕС.
Детали
Как отмечается, "встреча предоставила возможность поделиться позицией ЕС по широкому кругу проблемных вопросов с особым акцентом на военной поддержке Ираном россии и неотложном региональном кризисе".
Высокий представитель Боррель подчеркнул, что ЕС решительно осуждает недавнюю передачу баллистических ракет иранского производства в россию. Он заявил министру Арагчи, что ЕС рассматривает поставки такого оружия как прямую угрозу европейской безопасности и что это является существенной материальной эскалацией после поставки иранских БПЛА и боеприпасов, которые россия использовала в своих незаконных атаках на гражданские объекты в Украине.
Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Боррель подчеркнул, что необходимо срочно устранить риск полной военной эскалации с разрушительными последствиями для всего региона. Высокий представитель призвал Иран использовать свое влияние, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
"Реальным приоритетом должно стать прекращение огня и соглашение о заложниках, чтобы улучшить ситуацию с гражданским населением в Газе и ослабить напряженность", - говорится в заявлении.
Боррель также подчеркнул важность прав человека и основных свобод. ЕС продолжит призывать иранские власти уважать и соблюдать права всех своих граждан, а также прекратить практику произвольных задержаний, в частности граждан ЕС.
Также Боррель отметил важность восстановления ядерной дипломатии.
Обе стороны признали важность диалога для решения текущих геополитических и двусторонних проблем, добавили в пресс-службе ЕС.
Напомним
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не поставляла россии оружие для войны в Украине и не одобряет агрессию. Он готов к диалогу с США и Европой по этому вопросу.
Sky News пишет, что судно Port Olya 3 перевезло около 220 баллистических ракет малой дальности из Ирана в россию через Каспийское море.
Кроме того, Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.
Однако Глава МИД Ирана Саед Аббас Арагчи опроверг информацию о поставках баллистических ракет россии. Он раскритиковал США и европейские страны за действия на основе ложных данных разведки.