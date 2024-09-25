Боррель: нужно увеличить ПВО Украины и дать возможность украинцам атаковать россиян

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что необходимо увеличить мощности противовоздушной обороны и дать возможность украинцам атаковать россиян оттуда, откуда россияне атакуют их. Об этом Боррель заявил по итогам неформальной встречи Министров иностранных дел ЕС в рамках ГА ООН, передает УНН.

Детали

Нужно увеличить мощности противовоздушной обороны и дать возможность украинцам атаковать россиян оттуда, откуда россияне атакуют их. Иначе они будут делать это абсолютно безнаказанно. В то же время существует мирный процесс - или же стремление положить конец войне. И мы поддерживаем этот процесс, начатый Украиной для достижения справедливого и длительного мира, настоящего мира. Это единственный действенный путь вперед. Мы с нетерпением ждем представления Президентом Украины Владимиром Зеленским его «Плана победы» - это отдельный вопрос. Украина должна улучшить свою военную ситуацию, чтобы пойти на мирные переговоры в выгодном положении, с позиции силы. Итак, «План победы» - это о том, как вести войну, а «План мира» - о том, как достичь мира. И одно тесно связано с другим