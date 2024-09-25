Боррель: нужно увеличить ПВО Украины и дать возможность украинцам атаковать россиян
Киев • УНН
Жозеп Боррель призвал усилить противовоздушную оборону Украины и дать ей возможность атаковать РФ. Он подчеркнул важность «Плана победы» Зеленского для достижения справедливого мира.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что необходимо увеличить мощности противовоздушной обороны и дать возможность украинцам атаковать россиян оттуда, откуда россияне атакуют их. Об этом Боррель заявил по итогам неформальной встречи Министров иностранных дел ЕС в рамках ГА ООН, передает УНН.
Детали
Нужно увеличить мощности противовоздушной обороны и дать возможность украинцам атаковать россиян оттуда, откуда россияне атакуют их. Иначе они будут делать это абсолютно безнаказанно. В то же время существует мирный процесс - или же стремление положить конец войне. И мы поддерживаем этот процесс, начатый Украиной для достижения справедливого и длительного мира, настоящего мира. Это единственный действенный путь вперед. Мы с нетерпением ждем представления Президентом Украины Владимиром Зеленским его «Плана победы» - это отдельный вопрос. Украина должна улучшить свою военную ситуацию, чтобы пойти на мирные переговоры в выгодном положении, с позиции силы. Итак, «План победы» - это о том, как вести войну, а «План мира» - о том, как достичь мира. И одно тесно связано с другим
Он отметил, что появляются другие мирные предложения, но, по его словам, любой действенный путь вперед должен основываться на уважении к Уставу ООН, что включает в себя суверенитет, независимость, территориальную целостность и право Украины на самооборону.
На вопрос журналистов, видел ли Боррель «План победы» Зеленского, он отметил, что не видел, но необходимо подождать, чтобы узнать, что внутри «коробки».
Напомним,
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Боррель осудил передачу иранских баллистических ракет в Россию.