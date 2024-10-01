Південна Корея, США та Японія спільно відстежуватимуть незаконну кібердіяльність КНДР

Південна Корея, Сполучені Штати і Японія домовилися посилити спільні зусилля з боротьби з незаконною кібердіяльністю КНДР. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

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Країни досягнули домовленості під час зустрічі, у якій брали участь заступник радника з національної безпеки США Ван Юн-Джонг, заступник радника з національної безпеки США з питань кібербезпеки та новітніх технологій Енн Нойбергер і заступник голови Секретаріату національної безпеки Японії Кейічі Ічікава.

Три сторони оцінили, що незаконна кібердіяльність Північної Кореї, яка фінансує північнокорейську зброю масового знищення і програми балістичних ракет, стає все більш витонченою. Глобальні біржі віртуальних валют, в тому числі в Південній Кореї, США та Японії, стали їхньою основною метою, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що сторони наголосили на важливості зміцнення партнерства з приватним сектором, особливо з постачальниками криптовалютних послуг. Вони вважають, що це важливо для підвищення обізнаності про кіберзагрози Північної Кореї.

Вони домовилися співпрацювати з країнами-однодумцями, щоб відстежити сили, які стоять за незаконною кібердіяльністю Північної Кореї, і вжити необхідних заходів для усунення загроз, - зазначено в заяві.

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