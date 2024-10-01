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Південна Корея, США та Японія спільно відстежуватимуть незаконну кібердіяльність КНДР

Південна Корея, США та Японія спільно відстежуватимуть незаконну кібердіяльність КНДР

Київ • УНН

 • 19238 перегляди

Три країни домовилися посилити співпрацю для боротьби з незаконною кібердіяльністю Північної Кореї. Вони зосередяться на відстеженні кібератак, спрямованих на криптовалютні біржі, та співпраці з приватним сектором.

Південна Корея, Сполучені Штати і Японія домовилися посилити спільні зусилля з боротьби з незаконною кібердіяльністю КНДР. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

Країни досягнули домовленості під час зустрічі, у якій брали участь заступник радника з національної безпеки США Ван Юн-Джонг, заступник радника з національної безпеки США з питань кібербезпеки та новітніх технологій Енн Нойбергер і заступник голови Секретаріату національної безпеки Японії Кейічі Ічікава.

Три сторони оцінили, що незаконна кібердіяльність Північної Кореї, яка фінансує північнокорейську зброю масового знищення і програми балістичних ракет, стає все більш витонченою. Глобальні біржі віртуальних валют, в тому числі в Південній Кореї, США та Японії, стали їхньою основною метою,

- йдеться у повідомленні.

Вказано, що сторони наголосили на важливості зміцнення партнерства з приватним сектором, особливо з постачальниками криптовалютних послуг. Вони вважають, що це важливо для підвищення обізнаності про кіберзагрози Північної Кореї.

Вони домовилися співпрацювати з країнами-однодумцями, щоб відстежити сили, які стоять за незаконною кібердіяльністю Північної Кореї, і вжити необхідних заходів для усунення загроз,

- зазначено в заяві.

США запровадили санкції проти фінансової мережі рф і КНДР19.09.24, 20:51 • 19762 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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