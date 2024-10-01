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Южная Корея, США и Япония будут совместно отслеживать незаконную кибердеятельность КНДР

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 02:50  •  5267 просмотра

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Три страны договорились усилить сотрудничество для борьбы с незаконной кибердеятельностью Северной Кореи. Они сосредоточатся на отслеживании кибератак, направленных на криптовалютные биржи, и сотрудничестве с частным сектором.

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония договорились усилить совместные усилия по борьбе с незаконной кибердеятельностью КНДР. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Страны достигли договоренности во время встречи, в которой принимали участие заместитель советника по национальной безопасности США Ван Юн-Джонг, заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам кибербезопасности и новейших технологий Энн Нойбергер и заместитель главы Секретариата национальной безопасности Японии Кейичи Ичикава.

Три стороны оценили, что незаконная кибердеятельность Северной Кореи, которая финансирует северокорейское оружие массового уничтожения и программы баллистических ракет, становится все более изощренной. Глобальные биржи виртуальных валют, в том числе в Южной Корее, США и Японии, стали их основной целью,

- говорится в сообщении.

Указано, что стороны подчеркнули важность укрепления партнерства с частным сектором, особенно с поставщиками криптовалютных услуг. Они считают, что это важно для повышения осведомленности о киберугрозах Северной Кореи.

Они договорились сотрудничать со странами-единомышленниками, чтобы отследить силы, которые стоят за незаконной кибердеятельностью Северной Кореи, и принять необходимые меры для устранения угроз,

- указано в заявлении.

США ввели санкции против финансовой сети рф и КНДР19 сентября 2024, 17:51 • 19040 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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