Южная Корея, США и Япония будут совместно отслеживать незаконную кибердеятельность КНДР

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония договорились усилить совместные усилия по борьбе с незаконной кибердеятельностью КНДР. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Страны достигли договоренности во время встречи, в которой принимали участие заместитель советника по национальной безопасности США Ван Юн-Джонг, заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам кибербезопасности и новейших технологий Энн Нойбергер и заместитель главы Секретариата национальной безопасности Японии Кейичи Ичикава.

Три стороны оценили, что незаконная кибердеятельность Северной Кореи, которая финансирует северокорейское оружие массового уничтожения и программы баллистических ракет, становится все более изощренной. Глобальные биржи виртуальных валют, в том числе в Южной Корее, США и Японии, стали их основной целью, - говорится в сообщении.

Указано, что стороны подчеркнули важность укрепления партнерства с частным сектором, особенно с поставщиками криптовалютных услуг. Они считают, что это важно для повышения осведомленности о киберугрозах Северной Кореи.

Они договорились сотрудничать со странами-единомышленниками, чтобы отследить силы, которые стоят за незаконной кибердеятельностью Северной Кореи, и принять необходимые меры для устранения угроз, - указано в заявлении.

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