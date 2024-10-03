Поляки предоставят боевые дроны для вооруженных сил Южной Кореи

Соглашение является частью офсетного соглашения, которое выгодно для Польши, поскольку страна является одним из основных покупателей южнокорейских оборонных систем. Пишет Korea Times и Polskie Radio, передает УНН.

Указывается, что WB GROUP (польская компания, базирующаяся в Ожарове-Мазовецком, работает в области вооружения и гражданской промышленности) подписала контракт с корейским агентством оборонных закупок DAPA на поставку барражирующих боеприпасов WARMATE 3.

Это так называемые дроны-камикадзе.

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Несмотря на отсутствие официальной информации о количестве закупаемых дронов и их стоимости, предполагается, что заказ охватывает примерно 200 единиц и должен быть доставлен в ноябре. Развертывание в воинских частях, ответственных за эксплуатацию дронов, запланировано на декабрь.

Напомним,

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