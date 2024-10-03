Поляки предоставят боевые дроны для вооруженных сил Южной Кореи
Киев • УНН
Польская компания WB GROUP подписала контракт на поставку дронов-камикадзе WARMATE 3 для вооруженных сил Южной Кореи. Соглашение является частью офсетной договоренности, связанной с закупкой Польшей южнокорейских оборонных систем.
Соглашение является частью офсетного соглашения, которое выгодно для Польши, поскольку страна является одним из основных покупателей южнокорейских оборонных систем. Пишет Korea Times и Polskie Radio, передает УНН.
Указывается, что WB GROUP (польская компания, базирующаяся в Ожарове-Мазовецком, работает в области вооружения и гражданской промышленности) подписала контракт с корейским агентством оборонных закупок DAPA на поставку барражирующих боеприпасов WARMATE 3.
Это так называемые дроны-камикадзе.
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Несмотря на отсутствие официальной информации о количестве закупаемых дронов и их стоимости, предполагается, что заказ охватывает примерно 200 единиц и должен быть доставлен в ноябре. Развертывание в воинских частях, ответственных за эксплуатацию дронов, запланировано на декабрь.
Напомним,
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