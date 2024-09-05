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Польща планує збільшити виробництво снарядів 155 мм для захисту від Росії

Польща планує збільшити виробництво снарядів 155 мм для захисту від Росії

Київ • УНН

 • 35818 перегляди

Польща прагне наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм для забезпечення достатніх запасів у разі атаки Росії на НАТО. Країна планує досягти повної незалежності у виробництві боєприпасів протягом 5-8 років.

Польща хоче збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм, сподіваючись забезпечити достатні поставки, якщо Росія атакуватиме НАТО. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника, передає УНН.

Деталі

Деякі офіційні особи в НАТО кажуть, що Кремль може бути готовий військовим чином напасти на країни Альянсу через п’ять-вісім років, коли він відновить свої сили після війни в Україні. При цьому Москва регулярно відкидає припущення Заходу про можливість нападу на НАТО.

"Наше прагнення полягає в тому, щоб мати можливість заповнювати польські склади паралельно з досягненням повної незалежної потужності з виробництва боєприпасів у Польщі протягом п’яти-восьми років", – зазначив Мацей Ідзік, член правління державної компанії Polish Armaments Group (PGZ).

Зазначається, що попит на артилерійські снаряди калібру 155 мм різко зріс після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, запаси союзників для власної оборони скоротилися, оскільки вони передали снаряди Києву.

"Як і багато її союзників, Польща відправила в Україну частину власного запасу 155-х. Їй не вистачає потужностей для виробництва патронів з нуля, а натомість збирає їх із закуплених компонентів", - пише видання.

Ідзік сказав, що PGZ ще необхвдно 24 місяці, щоб запустити виробництво всіх необхідних деталей, при цьому компанія планує виробляти близько 100 000 деталей на рік.

"Амбіції Польщі, але також і PGZ у цьому контексті, полягають у тому, щоб склади були заповнені і щоб було достатньо боєприпасів для відсічі ворогу", — сказав Ідзік.

Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск 04.09.24, 15:07 • 26765 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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