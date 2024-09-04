Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував допомогу у відновленні Львова після російського ракетного удару. Постраждали історичні будівлі в центрі міста, кількість поранених зросла до 64 осіб.
Після ракетного удару рф по Львову у Варшаві запропонували допомогти Україні з відновленням міста. Про це зокрема заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН.
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Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові
Нагадаємо
Міський голова Львова Андрій Садовий відзначив, що у місті найбільших руйнувань зазнали житлові будинки біля залізничного вокзалу та в Франківському районі, де деякі історичні будівлі повністю зруйновані.
Кількість постраждалих у Львові зросла до 64 осіб 04.09.24, 14:28 • 26470 переглядiв