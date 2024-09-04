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Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск

Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск

Київ • УНН

 • 26765 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував допомогу у відновленні Львова після російського ракетного удару. Постраждали історичні будівлі в центрі міста, кількість поранених зросла до 64 осіб.

Після ракетного удару рф по Львову у Варшаві запропонували допомогти Україні з відновленням міста. Про це зокрема заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН.

Деталі

Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові

- написав Туск в X.

Нагадаємо

Міський голова Львова Андрій Садовий відзначив, що у місті найбільших руйнувань зазнали житлові будинки біля залізничного вокзалу та в Франківському районі, де деякі історичні будівлі повністю зруйновані.

Кількість постраждалих у Львові зросла до 64 осіб 04.09.24, 14:28 • 26470 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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