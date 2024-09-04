Кількість постраждалих у Львові зросла до 64 осіб
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ у Львові постраждало 64 особи, більше половини госпіталізовано. Пошкоджено 156 будівель, включаючи житлові будинки, школи, медичні та історичні споруди.
У Львові кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 64 осіб, з яких більш ніж половина госпіталізовані, а 8 проходять операції. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону, передає УНН.
64 людини звернулось за медичною допомогою, більшу частина з них — госпіталізовано. Зараз 8 постраждалих переносять операції. Серед постраждалих багато дітей
Він каже, що внаслідок така рф було пошкоджено 156 будівель, серед них: житловий фонд, 3 школи, 2 медичні установи та історичні будівлі.
Нагадаємо
Армія рф у ніч на 4 вересня здійснила черговий масований удар по Україні. У Львові загинуло 7 людей, серед них діти.