Количество пострадавших во Львове возросло до 64 человек

Во Львове количество пострадавших в результате атаки возросло до 64 человек, из которых более половины госпитализированы, а 8 проходят операции. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в эфире телемарафона, передает УНН.

64 человека обратилось за медицинской помощью, большая часть из них - госпитализированы. Сейчас 8 пострадавших переносят операции. Среди пострадавших много детей - говорит Садовый.

Он говорит, что в результате такой рф было повреждено 156 зданий, среди них: жилой фонд, 3 школы, 2 медицинских учреждения и исторические здания.

Напомним

Армия рф в ночь на 4 сентября осуществила очередной массированный удар по Украине. Во Львове погибло 7 человек, среди них дети.