На території міжнародного аеропорту "Львів" виявили уламки збитої ракети - ДСНС
Київ • УНН
росія здійснила масований ракетний удар по Україні. У Львові загинуло 7 людей, у тому числі 2 дітей, постраждало 42 людини. У Кривому Розі постраждало 5 людей через падіння уламків збитої ракети.
Армія рф у ніч на 4 вересня здійснила черговий масований удар по Україні. У Львові загинуло 7людей, у тому числі 2 дітей, 42 постраждали. У Кривому Розі через падіння падіння уламків збитої ракети, постраждало 5 людей, з них одна дитина. Про це у середу повідомили в ДСНС, передає УНН.
За даними ДСНС, у Львові станом на 9.30 загинуло 7 людей (з них 2 дитини) та 42 постраждали (з них 1 дитина). Врятовано 12 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.
Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. На місцях працюють психологи.
На території міжнародного аеропорту "Львів" виявили уламки збитої ракети. За попередньою інформацією інфраструктура аеропорту не пошкоджена.
У Кривому Розі внаслідок падіння уламків збитої ракети, постраждало 5 осіб, з них 1 дитина (2014 р.н.).
Частково зруйновано триповерхову будівлю готелю "Арена", ліквідовано пожежу. Пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, 5 навчальних закладів,14 об’єктів соціально-побутової сфери та 9 автомобілів.
Крім того, як повідомляється, на Київщині зафіксовано падіння уламків ракети ППО та БпЛА, ліквідовано пожежу лісової підстилки на площі 0,04 га.
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