Массированный удар рф по Украине: 7 погибших и 47 пострадавших - ГСЧС

Армия рф в ночь на 4 сентября осуществила очередной массированный удар по Украине. Во Львове погибло 7 человек, в том числе 2 детей, 42 пострадали. В Кривом Роге из-за падения падения обломков сбитой ракеты, пострадало 5 человек, из них один ребенок. Об этом в среду сообщили в ГСЧС, передает УНН.

По данным ГСЧС, во Львове по состоянию на 9.30 погибли 7 человек (из них 2 ребенка) и 42 пострадали (из них 1 ребенок). Спасены 12 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. На местах работают психологи.

На территории международного аэропорта "Львов" обнаружили обломки сбитой ракеты. По предварительной информации инфраструктура аэропорта не повреждена.

В Кривом Роге в результате падения обломков сбитой ракеты, пострадало 5 человек, из них 1 ребенок (2014 г.р.).

Частично разрушено трехэтажное здание гостиницы "Арена", ликвидирован пожар. Повреждены 18 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, 14 объектов социально-бытовой сферы и 9 автомобилей.

Кроме того, как сообщается, на Киевщине зафиксировано падение обломков ракеты ПВО и БпЛА, ликвидирован пожар лесной подстилки на площади 0,04 га.

У небі над Україною вночі збили 22 із 29 "шахедів" та сім із 13 ракет, 6 дронів втрачено, один - полетів у білорусь