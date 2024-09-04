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Через атаку рф у Львові зруйновано кілька будинків, зокрема історичні пам’ятки - Садовий 

Київ • УНН

 • 24421 перегляди

Мер Львова повідомив про значні руйнування житлових будинків біля залізничного вокзалу та у Франківському районі. Деякі історичні будівлі повністю зруйновані, мешканців 6 будинків виселили та запропонували тимчасове житло.

У Львові найбільших руйнувань зазнали житлові будинки біля залізничного вокзалу та в Франківському районі, де деякі історичні будівлі повністю зруйновані. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону, передає УНН.

З 6 будинків людей виселили. Ми пропонуємо людям проживання в готелі, а також профінансуємо оренду житла на той час, поки будуть тривати роботи з відновлення

 - сказав Садовий.

За його словами найбільше постраждав житловий фонд у двох районах. 

Один район — це локація біля залізничного вокзалу, а другий — Франківський, де забудова у 3-4 поверхи. Деякі будинки повністю зруйновані, які були історичними памʼятками

- додав Садовий.

Нагадаємо 

У Львові кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 64 осіб, з яких більш ніж половина госпіталізовані, а 8 проходять операції. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна

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