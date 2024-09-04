Из-за атаки рф во Львове разрушено несколько домов, в том числе исторические памятники - Садовый

Во Львове наибольшим разрушениям подверглись жилые дома возле железнодорожного вокзала и во Франковском районе, где некоторые исторические здания полностью разрушены. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в эфире телемарафона, передает УНН.

Из 6 домов людей выселили. Мы предлагаем людям проживание в гостинице, а также профинансируем аренду жилья на то время, пока будут продолжаться работы по восстановлению - сказал Садовый.

По его словам больше всего пострадал жилой фонд в двух районах.

Один район - это локация возле железнодорожного вокзала, а второй - Франковский, где застройка в 3-4 этажа. Некоторые дома полностью разрушены, которые были историческими памятниками - добавил Садовый.

Напомним

Во Львове количество пострадавших в результате атаки возросло до 64 человек, из которых более половины госпитализированы, а 8 проходят операции.